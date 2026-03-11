聽新聞
最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲業示意圖。聯合報系資料照
餐飲業示意圖。聯合報系資料照

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

業內指出，餐飲業者由於受惠九天春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力推升聚餐需求，推升餐飲業績強勢衝高。

瓦城昨（10）日公告2月營收7.24億元，年增54.31%，首度突破7億元大關並刷新單月歷史新高；累計前二月營收12億元，年增4.39%。公司表示，今年農曆春節提前布局，旗下多品牌推出外帶年菜與新春套餐組合，並首度推出異業合作福袋活動，成功吸引用餐人潮，春節檔期業績較去年同期成長約9%。此外，集團美國首店「Very Thai by 瓦城」預計3月於洛杉磯Westfield Century City試營運，正式啟動北美布局。

漢來美食公告2月營收7.54億元，月增15.9%、年增61.69%，同樣改寫單月歷史新高。累計前二月營收14.04億元，年成長12.51%，刷新同期新高。自助餐品牌也因春節聚餐需求，包括全台五家海港、三家島語皆增加餐期且檔檔客滿情況下，單月用餐人數超過24萬人次突破過往同期紀錄。

豆府2月合併營收3.91億元，年增24.27%；累計前二月營收7.63億元，年增10.42%，同步改寫新高。公司表示，除了春節與228連假帶動聚餐需求外，韓國人氣甜點品牌「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」在台北與新竹百貨的快閃活動，也成功帶動人潮與品牌曝光，為營收增添動能。

亞洲藏壽司2月營收5.4億元，年增30.2%，累計前二月營收10.2億元，年增13%。公司表示，春節連假帶動來客數明顯提升，為慰勞員工春節期間辛勞，董事長兼總經理藪內薰宣布發放特別獎金，每位正職員工可獲3,000元至1萬元不等，總計發出約500萬元紅包。公司同步公告去年財報，2025全年合併營收57.1億，年增6%，稅後淨利1.1億元、年增2%，每股稅後盈餘2.35元。

全家餐飲2月合併營收2.52億元，年增27.02%；累計前二月營收4.9億元，年增13.13%。公司看好，3月WBC世界棒球經典賽開打，bb.q CHICKEN則瞄準運動商機，推出超值優惠活動創造話題，有助首季業績動能。

餐飲業 人氣甜點 瓦城

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

