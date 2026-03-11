華城、亞力 2026年前二月同寫佳績

重電廠華城（1519）、亞力及士電昨（10）日公告營收，三大廠前二月營收均創同期新高，其中又以亞力年成長近四成最多。

華城2月營收13.63億元，年增15.8%；累計前二月營收27.1億元，年增10.9%，單月、累月均創同期新高。亞力2月營收7.78億元，年增14.5%；累計前二月營收17.4億元，年增39.3%，單月、累月均創同期新高。士電2月營收28.4億元，小幅年減2.6%；累計前二月營收73.2億元，年增2.2%。

華城持續受惠北美電力市場需求以及AI科技發展商機，今年營收持續繳出雙位數成長的好成績，華城表示，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，其中外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

亞力同樣繳出淡季不淡的佳績，亞力表示，營收成長幅度較高，主要是因為台電強韌電網計畫與半導體產業建廠之訂單，兩個出貨都較去年明顯成長不少，因此推升營收，在市場需求狀況良好下，預期未來營運可望持續成長。

士電表示，持續穩定出貨變壓器等訂單，以整體來看，第1季營運有望挑戰單季新高。此外，士電3月起變壓器調漲15-20％。士電表示，今年是AI產業的元年，電力設備市場需求會比去年更爆發。