華城、亞力 2026年前二月同寫佳績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電廠華城（1519）、亞力及士電昨（10）日公告營收，三大廠前二月營收均創同期新高，其中又以亞力年成長近四成最多。

華城2月營收13.63億元，年增15.8%；累計前二月營收27.1億元，年增10.9%，單月、累月均創同期新高。亞力2月營收7.78億元，年增14.5%；累計前二月營收17.4億元，年增39.3%，單月、累月均創同期新高。士電2月營收28.4億元，小幅年減2.6%；累計前二月營收73.2億元，年增2.2%。

華城持續受惠北美電力市場需求以及AI科技發展商機，今年營收持續繳出雙位數成長的好成績，華城表示，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，其中外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

亞力同樣繳出淡季不淡的佳績，亞力表示，營收成長幅度較高，主要是因為台電強韌電網計畫與半導體產業建廠之訂單，兩個出貨都較去年明顯成長不少，因此推升營收，在市場需求狀況良好下，預期未來營運可望持續成長。

士電表示，持續穩定出貨變壓器等訂單，以整體來看，第1季營運有望挑戰單季新高。此外，士電3月起變壓器調漲15-20％。士電表示，今年是AI產業的元年，電力設備市場需求會比去年更爆發。

台電 營收 士電

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

