聽新聞
0:00 / 0:00

統一、統一超 2026年前二月營收攀峰

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）昨（10）日公布2月營收達515.3億元，年增8.3%，累計前兩個月營收達1,176.3億元，年增3.8%，單月、累月營收皆創同期新高。

統一集團旗下統一超昨日也同步公布2月營收達280.3億元，年增9%，前兩個月營收達587.6億元，年增4.4%，同樣創同期新高。

統一超表示，受惠農曆新年假期、連假出遊、全台燈會活動等消費需求，台灣7-ELEVEN深耕會員、鮮食、咖啡等持續開發話題商品及服務，提供便利的購物據點，年節期間推出開運福袋、全店滿額與鮮食抽購物金、OPENPOINT點數抽獎等，有效提升來客、拉抬相關業績。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達、統一百華均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化會員經營打造「uniopen會員生活圈」，領先超商業者推行「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」串聯海外會員服務。繼日本、菲律賓後，再新增泰國，進一步擴大OPENPOINT點數生態圈效益。

台灣7-ELEVEN穩健展店，門市與智FUN機等多元通路截至2月底全台服務據點合計已超過8,330家，受惠農曆春節旅遊、元宵燈會商機，於交通轉運、觀光型商場增加禮盒、零食、飲料商品備貨，滿足消費者多元送禮採買需求，帶動相關品類成長一至三成。

台灣7-ELEVEN於2月創新開發各式食飲，全台門市首度開賣香菜風味創意鮮食，為超商鮮食與零食市場帶來創意話題；年後則因應假期後民眾對於飲食管理、輕蔬食需求提升，帶動成長。

統一超 星巴克 營收

延伸閱讀

統一超營收／2月280.3億元、年增9% 創單月同期新高

寶雅營收／2月年增超過二成 創單月歷史次高

振宇五金營收／2月1.7億元、年增11.2% 創同期新高

瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。