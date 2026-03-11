統一、統一超 2026年前二月營收攀峰

統一（1216）昨（10）日公布2月營收達515.3億元，年增8.3%，累計前兩個月營收達1,176.3億元，年增3.8%，單月、累月營收皆創同期新高。

統一集團旗下統一超昨日也同步公布2月營收達280.3億元，年增9%，前兩個月營收達587.6億元，年增4.4%，同樣創同期新高。

統一超表示，受惠農曆新年假期、連假出遊、全台燈會活動等消費需求，台灣7-ELEVEN深耕會員、鮮食、咖啡等持續開發話題商品及服務，提供便利的購物據點，年節期間推出開運福袋、全店滿額與鮮食抽購物金、OPENPOINT點數抽獎等，有效提升來客、拉抬相關業績。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達、統一百華均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化會員經營打造「uniopen會員生活圈」，領先超商業者推行「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」串聯海外會員服務。繼日本、菲律賓後，再新增泰國，進一步擴大OPENPOINT點數生態圈效益。

台灣7-ELEVEN穩健展店，門市與智FUN機等多元通路截至2月底全台服務據點合計已超過8,330家，受惠農曆春節旅遊、元宵燈會商機，於交通轉運、觀光型商場增加禮盒、零食、飲料商品備貨，滿足消費者多元送禮採買需求，帶動相關品類成長一至三成。

台灣7-ELEVEN於2月創新開發各式食飲，全台門市首度開賣香菜風味創意鮮食，為超商鮮食與零食市場帶來創意話題；年後則因應假期後民眾對於飲食管理、輕蔬食需求提升，帶動成長。