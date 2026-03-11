聽新聞
0:00 / 0:00

欣陸投控配息1.05元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

欣陸投控（3703）昨（10）日公告，2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會擬配發每股現金股利1.05元，以昨日收盤價22.6元計算，現金殖利率約4.6%。

欣陸投控表示，去年以大陸建設營收成長最突出，主要受惠住宅專案交屋，大陸工程則因民間建築工程專案帶動成長，營業毛利率與前一年度持平，在營收成長帶動下，獲利年增兩成以上。

欣陸投控表示，旗下三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年底，營建工程事業的營收存量1,147億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為258億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍。

營收 現金股利 大陸

延伸閱讀

展碁國際財報／2025年 EPS 達4.2元 擬配發現金股利3元

長科去年第4季每股賺1.63元 決季配息0.45元

友輝財報／2025年 EPS 5.77元 擬配2.9元現金股利

雍智2025年 EPS 15.42元 發9元現金

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。