聽新聞
0:00 / 0:00
欣陸投控配息1.05元
欣陸投控（3703）昨（10）日公告，2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會擬配發每股現金股利1.05元，以昨日收盤價22.6元計算，現金殖利率約4.6%。
欣陸投控表示，去年以大陸建設營收成長最突出，主要受惠住宅專案交屋，大陸工程則因民間建築工程專案帶動成長，營業毛利率與前一年度持平，在營收成長帶動下，獲利年增兩成以上。
欣陸投控表示，旗下三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年底，營建工程事業的營收存量1,147億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為258億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。