聽新聞
0:00 / 0:00
復盛2025年EPS 22.45元 毛利率下滑
高爾夫球具龍頭復盛應用（6670）昨（10）日公布去年財報，全年獲利31.21億元，年減17.8%，每股純益22.45元。董事會擬配發現金股利16元，以收盤價270.5元估算，現金殖利率約5.9%。
復盛應用2025年營收金額為297.89億元，年增5%；其中，在高爾夫業務部分（包括高球頭、組桿與高爾夫配件等），受益大環境維持成長趨勢，以及品牌商庫存控制得宜，且有新客戶訂單挹注，全年營收呈現成長。
但受到台幣一度大幅升值導致毛利率下滑與業外匯兌損失影響，以致去年獲利較前年呈現衰退。依據該公司公布數據，2025年稅後純益為31.21億元，年減17.8%，每股純益22.45元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。