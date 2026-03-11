聽新聞
0:00 / 0:00

中華電2月EPS 0.45元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

電信三雄昨（10）日公布2月營運表現，中華電信（2412）2月每股純益0.45元，營收、獲利創十年同期新高，拿下單月每股獲利王，累計前二月每股純益0.88元，與台灣大打成平手；遠傳2月營收、獲利再創同期新高，前二月每股純益則為0.68元。

中華電信2月營收187.9億元，月減7.9%，年增6.9%，累計前二月營收392億元，年增7.5%，歸屬母公司純益為67.9億元，年增2.4%，每股純益0.88元。

中華電信指出，資通訊業務成長近20%，IDC及雲端、資通安全與智慧聯網等年增雙位數；大型整合專標案、IDC機房建置及智慧安防與智慧能源等專案年增率超過20%，5G升速客戶數持續增加，固網寬頻300Mbps以上戶數年增12.9%；國際海纜APRICOT完工啟用後，帶動國內及國際電路出租需求同步成長，挹注經常性營收，2月電路出租營收年增8.3%。

台灣大2月營收155.2億元，稅後純益12.4億元，每股純益0.42元，累計前二月合併營收326.7億元，年增2.1%，稅後純益為26.5億元，年增10%，每股純益0.88元。電信本業、Telco+企業事業與Telco+Tech科技電信事業業績持續成長。

遠傳受惠多引擎成長挹注，2月營收90.05億元，年增5.1%，稅後純益11.8億元，年增9.9%，每股純益0.33元，單月營收獲利創同期新高，前二月累計營收186.68億元，年增8.4%，稅後純益24.68億元，年增15.1%，每股純益0.68元。

2月雖工作天數較去年減少，遠傳指出，多元業務動能推進，營運持續向上。延續年前換機升級需求，春節期間影音與代收服務熱度攀升，帶動行動通訊、數位生活服務與手機銷售穩健成長；企業資通訊業務加速推進，成為支撐整體營運的重要動能。

遠傳月租型用戶5G滲透率穩定提升48.1%，穩居業界第一，個人數位服務表包含遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務年成長幅度皆達雙位數；企業資通訊業務穩健成長，多項物聯網與雲端服務專案穩定交付，以系統整合實力與AI應用經驗，帶動企業資通訊營收持續成長。

雲端 中華電 資通訊

延伸閱讀

史上最強2月！遠傳2月營收、獲利創同期新高 每股純益0.33元

電信前兩月獲利王出爐 中華電信、台灣大打成平手

崇越營收／2月寫同期高、前二月年增逾一成 去年 EPS 達21.81元

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

相關新聞

農曆年旅遊旺季加持 航空四雄2月營收高飛

農曆年前後旅遊旺季加持，華航2月營收逾183億元、年增率14%，長榮航空2月營收達190億元、年增率為13.9%，都創歷年同期最高紀錄。

最強春節助攻 餐飲業2月營收爆發

最強春節挹注，餐飲業2月營收全面爆發。饗賓（7883）、瓦城、漢來美食、全家餐飲、亞洲藏壽司與豆府2月營收都創單月歷史新高，其中，漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，展現連假經濟的強勁動能。

永豐金股息有望突破1元 總座看三大併購綜效開始展現

永豐金控昨（10）日舉行法人說明會，公布2025年營運成果。永豐金總經理朱士廷表示，去年完成的三項併購已開始展現綜效，今年營運重點將放在深化整合成果。併購整合需要時間磨合，「不是插頭插上就能用」，各事業體仍需持續調整制度與文化，才能真正發揮協同效益。

中租1-2月每股賺1.98元

中租控股昨（10）日公告2026年2月營收與獲利，2月自結合併營收75億元，累計前二月營收155.8億元，年減3%；累計前二月合併稅後純益33.9億元，年增3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.98元。

中保科獲利、股利締新猷 去年EPS 6.77元 配發6.2元股利

中保科昨（10）日董事會通過2025年財報暨盈餘分配案，全年獲利及股利雙締新猷。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，每股純益6.77元。

中東區域衝突不斷 瑞銀：化學品鏈受衝擊

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。