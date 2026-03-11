中華電2月EPS 0.45元
電信三雄昨（10）日公布2月營運表現，中華電信（2412）2月每股純益0.45元，營收、獲利創十年同期新高，拿下單月每股獲利王，累計前二月每股純益0.88元，與台灣大打成平手；遠傳2月營收、獲利再創同期新高，前二月每股純益則為0.68元。
中華電信2月營收187.9億元，月減7.9%，年增6.9%，累計前二月營收392億元，年增7.5%，歸屬母公司純益為67.9億元，年增2.4%，每股純益0.88元。
中華電信指出，資通訊業務成長近20%，IDC及雲端、資通安全與智慧聯網等年增雙位數；大型整合專標案、IDC機房建置及智慧安防與智慧能源等專案年增率超過20%，5G升速客戶數持續增加，固網寬頻300Mbps以上戶數年增12.9%；國際海纜APRICOT完工啟用後，帶動國內及國際電路出租需求同步成長，挹注經常性營收，2月電路出租營收年增8.3%。
台灣大2月營收155.2億元，稅後純益12.4億元，每股純益0.42元，累計前二月合併營收326.7億元，年增2.1%，稅後純益為26.5億元，年增10%，每股純益0.88元。電信本業、Telco+企業事業與Telco+Tech科技電信事業業績持續成長。
遠傳受惠多引擎成長挹注，2月營收90.05億元，年增5.1%，稅後純益11.8億元，年增9.9%，每股純益0.33元，單月營收獲利創同期新高，前二月累計營收186.68億元，年增8.4%，稅後純益24.68億元，年增15.1%，每股純益0.68元。
2月雖工作天數較去年減少，遠傳指出，多元業務動能推進，營運持續向上。延續年前換機升級需求，春節期間影音與代收服務熱度攀升，帶動行動通訊、數位生活服務與手機銷售穩健成長；企業資通訊業務加速推進，成為支撐整體營運的重要動能。
遠傳月租型用戶5G滲透率穩定提升48.1%，穩居業界第一，個人數位服務表包含遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務年成長幅度皆達雙位數；企業資通訊業務穩健成長，多項物聯網與雲端服務專案穩定交付，以系統整合實力與AI應用經驗，帶動企業資通訊營收持續成長。
