岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

面對產業逆風，岱宇去年大刀闊斧進行營運體質調整與產品線整頓，不僅帶動全年毛利率逆勢攀升至36%，較2024年35.7%增加0.3個百分點，旗下商用、復健醫療與電輔車（E-Bike）三大新興業務更繳出亮眼成長。

展望未來，隨著轉型效益顯現並卸下歷史包袱，2026年可望重返成長軌道，樂觀看待長期營運展望。

岱宇指出，為迎接2026年重返成長元年，岱宇在2025年積極推動組織與業務改革，並基於保守原則，於第4季認列庫存跌價、預期信用減損及商譽減損等共計超過5.5億元的一次性損失，藉此徹底重塑財務體質，更為輕盈健壯。

在此同時，為具體落實維護公司信用及保障股東權益的承諾，董事會也通過庫藏股買回計畫，將從3月11日起至5月10日實施庫藏股，預定買回數量為3,000張，買回區間價位為17.0至29.5元。

岱宇2025年合併營收下滑，主要受美國對等關稅政策、消費景氣波動，以及疫情後家用健身器材產業調整期影響。其中，家用健身器材營收年減23%，占2025年營收比重71%。

商用健身器材營收在策略轉型積極耕耘下，年增8%，占全年營收比重18%；復健醫療營收年增16%，占全年營收比重2%；電輔車營收年增365%，主要受惠於歐美ODM客戶訂單的強勁挹注，占全年營收比重6%。

展望未來，岱宇表示，觀察商用健身器材市場，近年競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險正積極尋求多元供應商。岱宇把握轉型契機，投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線。

作為全球少數具備「製造、品牌、通路銷售與售後服務」一站式實力供應商，憑藉產品的高性價比優勢，岱宇目前已成為多家商用客戶洽談合作的首選，其中更包含北美大型連鎖健身房業者。