電力市場需求太旺 華城、亞力、士電前兩月營收均創同期新高

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電廠華城（1519）、亞力（1514）及士電（1503）日前公告2月營收，三大廠前兩月營收均創同期新高，其中又以亞力年成長近四成最多。

華城2月營收13.63億元，年增15.88%；累計前兩月營收27.19億元，年增10.96%，單月、累月均創同期新高。

亞力2月營收7.78億元，年增14.50%；累計前兩月營收17.44億元，年增39.36%，單月、累月均創同期新高。

士電2月營收28.44億元，小幅年減2.62%；累計前兩月營收73.28億元，年增2.22%。

華城持續受惠北美電力市場需求以及AI科技發展商機，今年營收持續繳出雙位數成長的好成績。華城表示，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，其中外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。

亞力同樣繳出淡季不淡的佳績，亞力表示，營收成長幅度較高，主要是因為台電強韌電網計畫與半導體產業建廠之訂單，兩個出貨都較去年明顯成長不少，因此推升營收，在市場需求狀況良好下，預期未來營運可望持續成長。

此外，亞力在軌道工程上也有斬獲，近期與日本信號團隊得標「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」共48.56億元訂單，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA），除台北、富岡雙主站外，包含了152個車站與26個變電所，另包括新舊CTC系統的切換，涵蓋了全島164個車站。

士電表示，持續穩定出貨變壓器等訂單，以整體來看，第1季營運有望挑戰單季新高。此外，士電3月起變壓器調漲15-20％。士電表示，今年是AI產業的元年，電力設備市場需求會比去年更爆發。

由於電力設備市場持續有供不應求的狀況，三大重電廠皆積極擴增產能、加班生產中，針對市場狀況，重電業者表示，國內持續受惠台電強韌電網計畫，且還有台電能源計劃，都會推升電力設備，海外市場上，北美對AIDC需求強烈，國內外AI產業鏈擴廠規模均爆發性成長下，電力市場需求持續看好，預期未來五到十年電力設備仍會高度成長。

