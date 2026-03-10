統一超營收／2月280.3億元、年增9% 創單月同期新高

統一超（2912）10日公布2月營收280.3億元，年增9%，創單月同期歷史新高；前兩個月營收達587.6億元，年增4.4%。

統一超表示，受惠農曆新年假期、連假出遊、全台燈會活動等消費需求，台灣7-ELEVEN深耕會員、鮮食、咖啡等持續開發話題商品及服務，提供便利的購物據點，年節期間推出開運福袋、全店滿額與鮮食抽購物金、OPENPOINT點數抽獎等活動獎金及獎品總價約5千萬元，有效提升來客、拉抬相關業績。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達、統一百華均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化會員經營打造「uniopen會員生活圈」，領先超商業者推行「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」串聯海外會員服務。繼日本、菲律賓後，再新增泰國ALL member綁定功能，會員於泰國7-ELEVEN門市消費可累點並自動轉換為OPENPOINT點數，強化跨境旅遊服務布局、來台工作者返鄉亦可使用，深耕「多元旅居商機」。同時OPENPOINT APP亦整合行動隨時取、驚喜抽等熱門活動推出多元優惠與互動活動，活絡會員經濟、提升點數應用價值，進一步擴大OPENPOINT點數生態圈效益。

2月份台灣7-ELEVEN接連多波段全店行銷活動，像是響應貓之日與日本超人氣插畫合作貓咪聯名烘焙甜點、寵物用品，以及期間限定的貓咪新年主題門市、最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，並創新結帳收銀發出貓咪叫聲，吸引年輕族群到店體驗。看準西洋情人節商機，攜手統一企業集團關係企業共同販售「進口空運玫瑰花」；2月下旬於國際棒球賽事提前啟動棒球主題店與跨品牌整合行銷，串聯ibon票券服務、自有茶飲CITY TEA與「!+? CAFE RESERVE + TEA」雙品牌與鮮食商品，透過運動賽事熱潮帶動帶動輕食、健身餐盒、大亨堡等等熱食品類銷售，結合限量周邊與棒球相關包裝設計，提升消費者參與感與來店動能。

台灣7-ELEVEN穩健展店，門市與智FUN機等多元通路截至2月底全台服務據點合計已超過8,330家，受惠農曆春節旅遊、元宵燈會商機，於交通轉運、觀光型商場增加禮盒、零食、飲料商品備貨，滿足消費者多元送禮採買需求，帶動相關品類成長1~3成。咖啡品牌CITY CAFE、CITY PRIMA新年應景推出「CITY開心拜好年喝馬上開運活動」，串聯OPENPOINT行動隨時取優惠驅動相關業績成長1成。更有門市主題店、肖像周邊抽抽樂、創新複合服務「OPEN! FUNLAND」於北中南拓點，集結肖像、動漫、潮流等元素打造遊憩空間，滿足各年齡層顧客娛樂需求。

台灣7-ELEVEN於2月創新開發各式食飲，全台門市首度開賣香菜風味創意鮮食，並結合線上「i預購」平台引進多款香菜相關商品，為超商鮮食與零食市場帶來創意話題；新年期間則滿足農曆新年美食需求，預購誌及自有電商平台「i預購」、「i划算」與數位流通平台「iOPEN Mall」為全台門市助攻年菜業績。實體門市則開發開運美食系列、具有諧音或吉祥寓意的餐點，鮮食品牌「星級饗宴」展開「開運金盛饌」主題活動，攜手五星級飯店和米其林餐廳名廚開發豪華系超商美食，隨機送限量「金馬開運美食金」帶動買氣。年後則因應假期後民眾對於飲食管理、輕蔬食需求提升，推薦多款清楚標示營養成分、無添加驗證沙拉與「Simple Fit」系列餐盒，並藉由人氣超值組合優惠活動，搭配CITY系列等飲品，提供多樣化餐點選擇，帶動整體鮮食類別相關業績成長近1成。

此外．統一超商今年2月首度舉辦「永續價值鏈表彰大會」，透過工作坊培力、量化問卷評鑑與專業第三方評選機制，邀請供應商夥伴們報名參與，並頒發「永續供應鏈績優夥伴獎」，從企業內部擴展至整體供應鏈，率零售通路之先打造「永續價值鏈」，為在地零售產業建立具示範性的永續競爭力經營模式。

接下來邁入3月，台灣7-ELEVEN迎接全民關注國際運動賽事熱潮、高雄櫻花季登場、換季商機等，企劃多波段優惠活動、開發創新話題商品，預計將推升相關業績，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。