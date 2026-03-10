快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

寶成2月營收213.60億元、年增4.7% 中國大陸消費需求回穩

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布2月合併營收213.60億元、年增4.7%，累計前二月合併營收437.09億元、年減3.4%。值得注意的是，寶成旗下主導零售通路事業的寶勝國際，前二月營收較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求已有回穩跡象。

另一家製鞋大廠豐泰（9910）也公布去年合併財報，合併稅後純益50.33億元、年減14.2%，每股稅後純益5.1元。豐泰去年第4季合併營收207.09億元，季減4.4%、年減5.3%，稅後純益14.28億元，季減17.9%、年減10%，單季每股稅後純益1.45元。

寶成重要子公司裕元工業2月自結營收為6.75億美元（折合約新台幣212.80億元），年增19.4%，其中製鞋業務2月營收年減5.9%；累計前二月自結營收為13.80億美元，亦較去同期略增0.7%，其中製鞋業務累計營收年減2.5%。

而由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際2月自結營收為人民幣19.51億元（折合約2.81億美元），較去年同期增加81.5%；累計前二月自結營收為人民幣36.99億元（折合約5.33億美元），亦較去年同期略增0.9%，顯示中國大陸消費需求大致持穩。

豐泰2月合併營收58.11億元、年減12.3%；累計前二月合併營收126.37億元、年減6.9%。展望今年，法人說，豐泰主要客戶訂單增幅有望回到往年水準，若是今年沒有匯損利空干擾，全年整體淨利率有望恢復到往年水準。

豐泰運動鞋主要客戶為Nike，休間鞋與運動器材鞋類主要客戶為Rockport、Tacnica、Bauer、Converse及Salomon。其中，Nike占88%至90%，非Nike客戶占10%至12%。

法人指出，儘管Nike今年營運展望仍偏保守，不過，目前庫存量不高，預期將會有回補庫存的訂單，有利於豐泰後續營運表現；預估豐泰今年營收年增率約在1.5%左右，獲利也會回升。

消費 客戶 營收

延伸閱讀

喬山財報／2025年每股賺9.06元 今年營收維持雙位數成長動能

建新營收／2月2.25億元、累計4.94億元 皆創同期次高

中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

相關新聞

岱宇2025年完成營運體質調整 實施3000張庫藏股展現成長信心

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）10日公布2025年合併財報，受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收為61.21億元、年減15.2%，稅後淨損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。