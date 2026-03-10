中保科股利再創新高！董事會通過配發6.2元股利

中保科（9917）10日召開董事會，會中正式通過2025年盈餘分配案。受惠於核心業務系統保全、智慧城市應用表現卓越，帶動全年獲利穩健增長，EPS達6.77元，董事會決議每股配發6.2元總股利，包含5.7元現金股利及0.5元股票股利，現金殖利率達5.5%，展現公司對未來營運展望的高度信心。

中保科同步也宣示將在3月17日即將開展的亞洲最大智慧城市展上端出AI實績應用，跳脫單純的設備連網，正式邁向「自主智慧（Autonomous Intelligence）」的實踐元年。並同步橫跨北、高兩地展演，透過實績演練展示AI無人機、自主巡檢機器人，由天至地、由公領域深入私領域的立體化防護體系。

此外，中保科為了進一步充實營運資金並強化財務結構，董事會同步通過多項重要討論案。其中包含「114年度盈餘轉增資發行新股案」，計劃自可分配盈餘中提撥新台幣225,598,550元轉增資，預計發行普通股22,559,855股（每股面額10元）。依此計算，股東每持有千股將可獲無償配發50股。

回顧114年度經營成果，中保科仍在複雜的市場環境下仍繳出亮眼成績單，合併營收全年達189.82億元，較113年增加約11.23億元，年增率（YoY）達6.29%；營業利益30.49億元，年增6.38%，營運效率顯著提升；稅前淨利全年36.60億元，相較113年穩步成長約1.56億元。

中保科分析，核心動能在於科技系統保全應用，搭配防災業務的賦能，電子系統保全全年度營收突破80.73億元，年增4.86%，成為支撐公司整體成長的核心引擎。

此外，第二曲線智慧城市發展也將迎來關鍵年，中保科將在智慧城市展中大秀2026年最新的AI創新應用。展覽延續「Smart City All in One- The AI Evolution」主題，宣告正式從AIoT自動化跨越到「自主智慧」的新里程碑。

在本次展區中，最受市場矚目的是「中保無限飛」無人機自主巡檢與首款「AI自主巡檢虛擬警衛」。中保科將巡檢邏輯從地面拉升至立體空間，透過高穩定、機動性強的四軸無人機，實現全時段、全自動巡航。該系統不僅能執行建築牆面裂痕檢測與火煙偵測，更能辨識陌生入侵者。這項「立體巡防網」技術正逐步導入智慧工地與大型場域，透過AI影像分析平台即時告警，協助企業在落實職安管理的同時，大幅降低人力巡檢成本，達成ESG數位轉型目標。

除了高端巡檢，中保科協同子公司國雲停車、保華資安及立偉電子，展示超過40項解決方案。在智慧交通領域，透過智慧停車柱與AI車牌辨識，實現自動開單與無紙化繳費的減碳效益；金融安全方面，針對社會關注的詐騙問題，中保科推出「ATM AI打詐守門員系統」，能即時偵測異常遮蔽或可疑提款行為，成為金融防範的第一線利器。

中保科表示，即便面對全球供應鏈挑戰與變動，憑藉核心業務穩定的訂單基礎與精準的市場布局，公司將持續優化產品及服務整合，加速AI與智慧化應用發展，在維持成長動能的同時，持續創造價值回饋廣大股東。