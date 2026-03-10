欣陸投控財報／2025年 EPS 1.8元 配息1.05元、殖利率4.6%

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

欣陸（3703）投控10日公告，2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會決議，擬配發每股現金股利1.05元，以今日收盤價22.6元計算，現金殖利率約4.6%。

欣陸投控表示，去年以大陸建設營收成長最為突出，主要受惠於住宅專案交屋，大陸工程則因民間建築工程專案帶動而成長，營業毛利率與前一年度持平，在營收成長帶動下，獲利年增兩成以上。

欣陸投控表示，旗下三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年底，營建工程事業的營收存量1,147億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為258億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業（欣達環工）的營收存量為874億元，相當於該事業體2025年合併營收的11.3倍。

巨大營收／2月32.5億元、年減四成 累計69.3億元年減31.5%

巨大集團（9921）2026年2月份合併營收新台幣32.5億元，年減40%；前兩月累計合併營收新台幣69.3億，年減31.5%。

華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。

長榮航營收／史上最好的2月、達190.02億元 年增率13.96%

長榮航（2618）2月合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

