欣陸投控財報／2025年 EPS 1.8元 配息1.05元、殖利率4.6%

欣陸（3703）投控10日公告，2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會決議，擬配發每股現金股利1.05元，以今日收盤價22.6元計算，現金殖利率約4.6%。

欣陸投控表示，去年以大陸建設營收成長最為突出，主要受惠於住宅專案交屋，大陸工程則因民間建築工程專案帶動而成長，營業毛利率與前一年度持平，在營收成長帶動下，獲利年增兩成以上。

欣陸投控表示，旗下三大事業體均維持充實的營收存量。截至2025年底，營建工程事業的營收存量1,147億元，相當於該事業體2025年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為258億元，相當於該事業體2025年合併營收的3.6倍；環境工程及水資源處理事業（欣達環工）的營收存量為874億元，相當於該事業體2025年合併營收的11.3倍。