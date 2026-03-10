華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高
華航集團（2610）2月份合併營收為183.73億元，月增3.22%，年增14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。
2月客運營收122.39億元，月增13.03%，年增21.26%，亦創歷年同期新高。受惠於農曆春節與寒假旅遊旺季，以東京、名古屋、福岡、首爾、釜山等亞洲航線及澳洲等深受旅客喜愛，載客率達九成以上，預期相關熱潮也將延續至3月賞櫻季。
華航網站11日起至4月2日將推出2026春季精選航線優惠78折起；同時推出峴港、溫哥華、西雅圖、布里斯本、舊金山等地2026年馬拉松賽事直達航班九折優惠，帶領跑者環遊世界，挑戰全球賽道。
貨運方面，2月貨運收入48.17億元，年增6.57%。受惠於AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源需求逐步回溫，為整體市場提供穩定貨量支撐。華航持續密切關注國際情勢與航空貨運市場變化，機動調整航路，維持營運穩定，並充分運用客貨機運能，積極爭取包機與高價貨源，提升整體營收獲利表現。
