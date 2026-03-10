華航營收／2月183億元 年增14.57%、創同期新高

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

2026-03-10 17:16