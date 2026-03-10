復盛應用財報／2025年獲利31.21億元、年減17.8% 每股賺22.45元

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具龍頭復盛應用（6670）10日公布2025年財報，全年獲利31.21億元，年減17.8%，每股純益22.45元。董事會擬配發現金股利16元，以收盤價270.5元估算，現金殖利率約5.9%

法人表示，復盛應用2025年營收金額為297.89億元，年增5%；其中，在高爾夫業務部分（包括高球頭、組桿與高爾夫配件等），受益大環境維持成長趨勢，以及品牌商庫存控制得宜，且有新客戶訂單挹注，全年營收呈現成長。

在非高爾夫產業部分，子公司民盛在冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴需求恢復成長軌道，其他如航太、球棒等業務，也有兩位數字增幅。

但受到台幣一度大幅升值導致毛利率下滑與業外匯兌損失影響，以致2025年獲利較2024年呈現衰退。依據該公司公布數據，2025年稅後純益為31.21億元，年減17.8%，每股純益22.45 元。

營收 財報 現金股利

