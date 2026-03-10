美時營收／2月22.38億元、年增132% 主要受惠於Alvogen併表後營收貢獻

美時（1795）10日公告2026年2月合併營收幣22.38億元，較去年同期增加132%，主要受惠於Alvogen併表後的營收貢獻。累計今年前兩個月營收為42.9億元，較去年同期增加37%。

美時表示，今年截至2月，美時的亞洲業務累計營收同比成長4%，持續受到東南亞及韓國市場的支撐。2月美國業務單月營收較上個月增加14%，反映1月因天候因素短暫中斷的出貨已恢復，產品組合的整體需求維持穩健。

此外，Alvogen公司的併入美時，也強化了公司的營收基礎與產品線，並緩解了隨著今年1月與原廠協議到期後，美國血癌藥Lenalidomide市場價格下滑帶來的影響。

美時表示，儘管隨著市場價格因競爭環境改變有所調整，導致Lenalidomide於2026年的營收預期較去年減少，此產品仍預期為美時重要營收來源。另一方面，與Alvogen的整合大幅擴大美時的營收基礎與產品線，為美時2026年及未來創造更多成長機會。