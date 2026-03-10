快訊

永裕營收／2月1.49億元、年增4.41%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永裕（1323）10日公布2月合併營收1.49億元，年增4.41%、月減16.71%。前兩月累計營收3.29億元，年減1.07%。永裕表示，目前營運動能持平稍偏弱，尚待復甦、走出谷底。

永裕也於日前公布2025年全年度財報，2025年稅後純益2,358萬元，每股純益（EPS）0.26元。永裕表示，另外，2025年度受限日圓匯率長期貶值及景氣下行，除了嚴重侵蝕占約65%外銷業績表現，也拉低產品組合之綜合毛利率，加上業外產生淨兌換損失200餘萬元，致整體獲利表現未如預期。3月6日董事會已通過盈餘分配每股現金股利0.90元。

永裕指出，面臨產業景氣混沌不明暨中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲推出新產品開發案，影響整體營運量能，致出貨量減少，連動稼動率降低。

永裕表示，面對產業經濟景氣尚未起色，又逢美國加徵關稅，雖初步評估對公司營運之相關影響有限，仍保持謹慎因應。而為能因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

永裕指出，除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

此外，已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。　

永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

此外，中國大陸市場部分，除持續提供優質護理液容器之生產，同時看準中國大陸動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，以注入高端生技包材的行銷能量。

日圓匯率 現金股利

