大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%

大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。

大同新成立全球營運總部推進集團資源整合，強化執行力：在北美市場呼應川普總統先前談話提及美國AI相關科技產業所衍生的電力需求，需自給自足，致使七大科技巨擘加速投入電廠及能源基礎建設，未來將持續與戰略經銷商GIS合作，以產能優化與快速交貨等優勢搶食商機。

在中東市場則已有位於阿曼的變壓器大廠Voltamp Transformers做為區域生產基地，就近供應以色列及其他阿拉伯國家，同時，與代理中東市場的以色列經銷商深化合作，近期新簽合約包含海水淡化廠之電力設備，未來將銷售至阿拉伯聯合大公國、以色列等市場，成功拓展中東區域市場。