聽新聞
0:00 / 0:00
大同營收／2月29.83億元 月減29.7%、年減1.9%
大同（2371）10日公告115年2月合併營收29.83億元，因春節假期工作日減少，單月營收比去年同期略減1.94%，在集團資源整合、業務拓展有成的助益下，2月累計營收年增9.5%。
大同新成立全球營運總部推進集團資源整合，強化執行力：在北美市場呼應川普總統先前談話提及美國AI相關科技產業所衍生的電力需求，需自給自足，致使七大科技巨擘加速投入電廠及能源基礎建設，未來將持續與戰略經銷商GIS合作，以產能優化與快速交貨等優勢搶食商機。
在中東市場則已有位於阿曼的變壓器大廠Voltamp Transformers做為區域生產基地，就近供應以色列及其他阿拉伯國家，同時，與代理中東市場的以色列經銷商深化合作，近期新簽合約包含海水淡化廠之電力設備，未來將銷售至阿拉伯聯合大公國、以色列等市場，成功拓展中東區域市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。