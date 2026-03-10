快訊

鮮活果汁財報／2025年獲利3.8億元、年增31.9％ 每股賺11.19元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

鮮活果汁-KY（1256）10日公布2025年財報，2025年全年營收41.2億元，年增2.9％，營業利益4.9億元，年增31.8％，稅後純益達3.8億元，年增31.9％，每股純益（EPS）為11.19元。

此外，董事會通過擬配發現金股利6.6元，配發率達58.9%，若以10日股價164元概算，現金殖利率為4%。

2025年中國大陸新茶飲市場競爭持續激烈。鮮活憑藉長期深耕的產品研發實力與客戶服務基礎，並布局直飲系列產品，透過通路區隔策略進一步拓展市場通路。公司致力於為客戶提供自產品開發、客製化設計至飲品應用的整體解決方案，協助客戶打造市場爆款，持續深化與客戶的合作關係。

鮮活表示，公司持續強化成本控管機制，在生產成本與營運費用管理上控制得宜，並透過產線效率提升及供應鏈優化措施，有效吸收部分外部成本波動影響，帶動整體獲利能力穩步提升。同時，受惠於競爭力高的產品占比提高，進一步強化產品結構優勢，使獲利維持正向成長，展現產品組合調整與市場應對上的彈性與韌性，帶動2025全年平均毛利率27.72％，較2024年增加2.32個百分點。

展望全年，新茶飲產業將呈現頭部集中、價格分層與供應鏈升級三大趨勢。鮮活將以分層綁定客戶、技術升級原料價值、數智化供應鏈管理及全球化布局為核心策略，深化直飲與健康產品應用，強化規模與差異化雙引擎驅動優勢，對中長期營運維持審慎樂觀看法。

每股純益 客戶 現金股利

永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

