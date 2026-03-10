永豐金今年現金及總股利配發 總經理朱士廷：樂觀期待優於去年

永豐金控今日召開法說會，其中對於今年配發股利，永豐金控總經理朱士廷指出，永豐金獲利去年以265億再創歷史新高，成長成長19.2%，因此股利水準「可以期待」，其中在考量避免股本膨脹會使永豐金今年增加現金股利配發、以及維持去年53%的配發率等三大因素，法人看好除了總股利水準會上看1.5元，現金股利將可期待1元以上的水準。

朱士廷指出，永豐金的股利政策，希望能有穩定性、持續性、成長性。永豐金控去年配發0.91元現金股利、0.34元股票股利，總股利水準1.25元，倘若依照去年的配發率、以及獲利成長2成來計算，今年總股利水準將有上看1.5元，而現金股利至少會有1元。永豐金財務長許如玫指出，在合併京城銀行效應下，股本膨脹大約9.5%，因此會拉高現金股利比重，整體配發率會維持去年的水準。

朱士廷指出，永豐金控已連續三年稅後獲利創歷史新高，去年稅後獲利265億成長近2成，2025年永豐金已透過併入Amret、京城銀行和匯立證券，展現強大的併購能力和跨區域整合成果，在併購上是豐收的一年，有助於推動集團跨區及跨業的資產整合，今年的重點則在於合併之後的整合，應是努力把併購綜效努力作好的一年。

對於後續併購，朱士廷指出，會看壽險及投信是否有機會併購，以再進一步拓展版圖，但他也強調，今年重點仍在於整合，不太會有大動作，保險這裡的併購，仍會秉持「審時度勢，厚積勃發」的態度。

去年永豐金在併購上大有展獲，今年的重點就是把後續的整合作好，對於今年配發股利，財務長許如玫指出，由於併購京城銀之後的股本膨脹約9%多，為了避免再膨脹股本，因此今年現金股利配發比重會拉更高。

其中，中東曝險占永豐金總資產比重的1.67%，在曝險部位裡，銀行類的資產大約占70%至80%，政府類的大約8%。

朱士廷表示，永豐金控去年積極擴展版圖有成，隨著Amret於去年1月15日加入永豐銀行、京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，一年內完成三大併購案為永豐深化金融服務布局的重要進展，其中京城銀行併入金控僅一季，已為金控貢獻了12.2億元的長投收益，資產品質穩定，銀行逾放比率為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6144%。

永豐銀行2025年稅後淨利達194.6億元，年增11.7%，ROE為10.1%。永豐銀行總經理莊銘福表示，強勁的獲利成長主要由利息淨收益(年增43.4%)及手續費淨收益(年增15.7%)的推動。由於美元資金成本降低與併入Amret的影響，計入FX Swap後的調整後淨利差(NIM)上升至1.41%。財富管理手續費淨收益年增17.0%，主要來自保險銷售佣金的成長。資產品質穩定，合併逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率為769%。

對於當前台股震盪，朱士廷認為，不只台股，而是全球股市都是如此；他指出，美伊戰事之外，全球股市也走了三年大多頭，現在有風吹草動投資人就會敏感，不過他認為台股有一定的抗壓性，一是台股基本面良好，二是台積電所占的權重。

朱士廷分析，台股基本面良好可從包括經濟、出口成長看出，今年台灣經成率8.68%，1880億美元的外銷訂單創新高，4707億美元出口也創新高，此外，台積電占比大盤市值權重40%以上，投資人對台積電信心很強，因此台積電回檔並不大，使得指數要大幅下跌機率不高，而台灣受惠AI產業的發展與投資人的信心，將提供台股一定的支撐。