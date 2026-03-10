快訊

富邦媒2月營收81.3億元、網家29.79億元 社群分潤機制上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
富邦媒10日公告2月合併營收81.3億元，月減12.7%，年增2%，前二月累計營收174.5億元，持平去年同期。圖／富邦媒提供 趙于萱
春節檔期結束，整體消費逐步回歸日常採購節奏，富邦媒（8454）10日公告2月合併營收81.3億元，月減12.7%，年增2%，前二月累計營收174.5億元，持平去年同期。momo指出，電商產業競爭持續升溫，平台競爭力已不僅來自商品銷售，而是來自商家生態、流量經營與數據能力的整體平台能力。近年momo持續推動平台型電商布局，透過第三方商家平台「mo店+」、零售媒體服務「momo Ads」以及社群分潤機制「點點賺」，逐步擴大平台生態系，帶動整體營運動能。

momo於2月初啟動「點點賺」社群分潤計畫，開放用戶透過分享商品連結參與導購分潤，協助品牌將商品資訊觸及更多潛在消費族群，成為商品推廣者，最高分潤比率可達20%。計畫上線不到三周，吸引近5,000名推廣者參與，並帶動超過千家品牌加入分潤合作。

momo表示，「點點賺」透過社群信任推薦與即時分享機制，使商品資訊在不同社群場景中快速擴散，有助於提升品牌觸及效率與導購轉換率，同時為平台建立更多元的流量來源。隨著社群導購模式逐漸成熟，未來momo將持續強化社群導購動能，攜手推廣夥伴與品牌商家共同拓展平台生態，打造更具效率的數位零售合作模式。

網路家庭（8044）公布2月營收29.79億元，月減13.1%，年減3.6%，今年前二月累計營收64.1億元，年增7%。

