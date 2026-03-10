萬海財報／去年賺逾一個股本 EPS 11.21元為史上第4高

萬海航運（2615）10日董事會通過2025年度財務報告，2025年全年合併營收為新台幣1,403.53億元，年減13.25%；營業淨利新台幣332.14億元，年減34.27%；稅後純益314.65億元，年減33.63%，每股盈餘(EPS)為11.21元，整體營收及獲利表現為史上第四高。

萬海董事會考量公司永續經營與未來資本支出需求，預計配發現金股利84.18億元，後續將提請股東會決議，每股配發現金股利3元。

2025年海運市場受美國關稅議題及區域衝突等多重考驗，整體營運環境充滿挑戰，致使營收與獲利較前一年度下滑。儘管如此，萬海秉持審慎經營原則，持續深耕區域市場並強化航線競爭力，展現營運韌性，仍繳出EPS 11.21元的穩健成績。

根據國際貨幣基金（IMF）於2026年1月最新發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook Update），2026 年全球經濟成長率預估為3.3%，整體經濟動能維持溫和擴張，主要經濟體通膨壓力逐步緩解，貨幣政策趨於正常化，科技投資持續支撐成長動能，惟地緣政治與貿易政策不確定性仍為潛在變數。

在航運市場方面，根據Container Trades Statistics Ltd.（CTS）最新公布之2025年度報告，全球貨櫃運量年增約 4.7%，總量達到 192.9 million TEU，再創歷史新高。儘管面臨地緣政治風險、供應鏈重組與運價波動壓力，全球貨櫃市場仍展現結構性韌性，遠東地區出口動能持續為全球貿易主要支撐力量。

展望2026年，專業研調機構Alphaliner預估全球艙位供給將成長約3.8%，貨量需求成長約2.5%；Drewry則預估供給成長2.9%，需求成長1.8%。兩家機構皆指出，新增運力增速較前幾年高峰期明顯放緩，但整體供給仍略高於需求增速。另一方面，目前全球貨櫃船閒置比例僅約0.5%，租船市場維持強勁，租金水準仍處相對高位，顯示整體運能相對吃緊；同時，新造船訂單量仍明顯高於拆船量，反映航運市場於 2025 至 2026 年間持續處於更新與轉型階段。在經濟不確定性、紅海通行風險及港口壅塞等因素影響下，船舶閒置比例維持低檔，各大船東亦加速採購二手船及下單節能新船。

未來運價走勢將持續受到航商運力管理策略及全球貿易復甦節奏的影響。近期中東地區局勢再度升溫，美伊衝突及區域安全情勢變化，可能進一步影響紅海與周邊航道運行，加上美國關稅政策調整、俄烏戰事持續等地緣政治因素，對航線配置、航程拉長及營運成本帶來不確定性，使短期市場波動加劇。公司將持續密切關注各區域市場需求與航運環境變化，並與客戶保持緊密聯繫，依市場狀況靈活調整航線配置與營運策略，以維持服務穩定與營運彈性。

在船隊布局方面，公司已簽訂的新造船舶中，2026 年 2 月初已有 1 艘 7,000 TEU 新船投入營運；今年內將再陸續接收 5 艘新船，包括 7,000 TEU 船舶 1 艘及 8,700 TEU 船舶 4 艘。自 2027 年至 2030 年，預計再接收 30 艘新船，包含 6,000 TEU 船舶 6 艘、8,700 TEU 船舶 12 艘，以及 16,000 TEU 大型船舶 12 艘。

此外，董事會於10日通過再採購節能新船 6 艘，包括 9,200 TEU 甲醇雙燃料預備船 2 艘及 6,000 TEU LNG 雙燃料預備船 4 艘，並同時規劃出售現有船隊中 5,600 TEU 船舶 3 艘。加計本次新購及出售後，自 2026 年起，整體新增運力約為 40.7 萬 TEU。

目前公司船隊中已有 43 艘船舶完成岸電設備配置，未來新造船亦將全面導入相關節能與環保設備。公司持續進行船隊汰舊換新與結構調整，積極回應各界對航運產業 ESG 與節能減排的期待，同時進一步提升船舶營運效率與整體競爭力。