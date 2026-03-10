快訊

全宇生技營收／2月1.7億元、年增10.8% 齋戒月遞延訂單將於第2季出貨

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全宇生技-KY（4148）10日公告2月合併營收1.7億元，月增20%，年增10.84%。今年前兩月合併營收3.2億元，年增11.48%。

全宇生技表示，上半年大型種植園標案取得順利，由於ESG規範已成為大型種植園採購決策的參考標準之一，有鑑於複合肥能有效改善土壤質量並減少化學肥料對環境的負擔，公司主力產品生化複合肥的需求也也穩定不墜。

馬來西亞於2026年2月中旬至3月中旬進入齋戒月，受限於齋戒期間的勞動力調配與物流排程，部分產品出貨將有遞延現象，公司表示這屬於季節性的正常波動，相關訂單預計將順延至4月以後出貨。

隨著齋戒月結束及馬來西亞進入傳統的施肥旺季，第2季市場需求將回升。在標案穩定與ESG轉型趨勢的雙重加持下，上半年整體營運展望無虞。

ESG 標案 馬來西亞

