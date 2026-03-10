聽新聞
0:00 / 0:00
全宇生技營收／2月1.7億元、年增10.8% 齋戒月遞延訂單將於第2季出貨
全宇生技-KY（4148）10日公告2月合併營收1.7億元，月增20%，年增10.84%。今年前兩月合併營收3.2億元，年增11.48%。
全宇生技表示，上半年大型種植園標案取得順利，由於ESG規範已成為大型種植園採購決策的參考標準之一，有鑑於複合肥能有效改善土壤質量並減少化學肥料對環境的負擔，公司主力產品生化複合肥的需求也也穩定不墜。
馬來西亞於2026年2月中旬至3月中旬進入齋戒月，受限於齋戒期間的勞動力調配與物流排程，部分產品出貨將有遞延現象，公司表示這屬於季節性的正常波動，相關訂單預計將順延至4月以後出貨。
隨著齋戒月結束及馬來西亞進入傳統的施肥旺季，第2季市場需求將回升。在標案穩定與ESG轉型趨勢的雙重加持下，上半年整體營運展望無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。