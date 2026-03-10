聽新聞
台積電最後一盤被大賣6413張收1850元 月線得而復失
台股10日強彈，終場收32,771.87點，上漲661.45點，權王台積電（2330）領軍反攻，股價開高後一度衝達 1,890元，不過最後一盤竟爆出6,413張賣單，壓低5元股價，終場收在1,850元，上漲40元， 漲幅2.2%，影響大盤指數約329點。
台股早盤以32,692.37點開出，指數一度衝達33,256.69點，大漲1,146.27點。台積電跳空以1,870元開出，上漲60元，站上月線，盤中一度拉升至1,890元、上漲80元，成為領軍大盤反攻的要角，不過盤中漲勢略有壓抑，一度回至1,830元、上漲20元，最後一盤再被拉低5元，以1,850元收盤，月線得而復失。
台積電盤後公布2月營收，2月合併營收約3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高；累計前兩月合併營收約為7,189億1,200萬元，年增29.9%，也是歷來最佳。
台積電在先前的法說會預估，今年首季美元營收達約346~358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63~65%，營益率54~56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。
