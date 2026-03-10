快訊

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）10日召開法人說明會，公布2025年每股純益4.04元，董事會通過每股配2.5元現金股利

董事長表示王煒，今年上半年所需的記憶體等需求已經有所掌握，對於上半年業績有把握，可望優於去年。法人估今年上半年營收可望達300億元，較去年同期236億元成長。

中磊法說由董事長王煒與總經理林斌主持，中磊2025年第4季營收為156.8億元，單季毛利率達14%。第4季營業利益為3.9億元，營業利益率2.5%；歸屬母公司稅後淨利為2.7億元。以加權平均股數約298百萬股計算，每股純益為0.9元。

中磊2025年合併營收為540億元，毛利率達15.7%，營業利益為16億元，年減45%；歸屬母公司稅後淨利為12億元。以加權平均股數約298百萬股計算，2025年每股純益4.04元，10日董事會亦通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利2.5元，盈餘分配率61.88%。

王煒表示，中磊積極全球布局，目前產能配比中，菲律賓占六成，中國大陸占兩成，台灣、墨西哥及印度等約兩成，尤其2026年、2027年墨西哥產能會持續擴大，製造就近市場遷移是重要的布局，美國市場還是中磊最重點的主力市場，有超過一半營收來自美國市場。

今年成長重點部分，王煒表示，家用CPE今年會成長比較大，包含無線網路持續升級，全面導入Wi-Fi 7正在發生，閘道器部分不管是光纖、纜線數據機的DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA等產品都在驅動這個領域成長，也拿到幾個關鍵客戶的訂單。

近期記憶體缺貨及漲價，王煒表示，上半年需要的記憶體已經在手，因此對於上半年有把握，但部分DDR 5等比較高階產品還在跟HDM擠壓，有點緊張。

市場預期，中磊今年第1季加上第2季營收可望超過300億元，相較2025年同期為236億元。

中磊表示，寬頻網路已成為數位經濟的重要基礎建設，全球通訊產業邁入競速新紀元，帶動頻寬升級需求增溫。

中磊本月初甫參展MWC 2026世界行動通訊大會（MWC），與全球電信大廠就下世代寬頻技術，進行廣泛交流。中磊於此次會中展出最新AI驅動智慧連網科技，包括全系列最新Wi-Fi 8與光纖產品、完整的端到端固網無線接入（FWA）架構，以及應用於AI邊緣運算（Edge AI）的最新產品，期能協助電信客戶將智慧科技術加速實現於寬頻應用服務。

展望今年整體景氣，中磊表達樂觀的態度，深耕超高速寬頻技術，積極迎接客戶設備升級潮，新世代產品包括Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0、10G PON光纖產品、商用網通設備，以及DAA分散式局端接取設備等產品陸續出貨，帶動成長動能。

此外，中磊看好，5G FWA、影音串流娛樂與智慧物聯網等新興寬頻應用蓬勃發展，積極拓展新客戶，電信市占率持續成長。預期新產品、新客戶及新市場將發揮效益，有效挹注營收表現，今年整體營運成長可期。

中鋼營收／2月245億元、受年假影響年減12.93% 基本盤正向

中鋼（2002）10日公告2月營收245億元、年減12.93%，主因在於今年2月是春節長假，上班天數少，交易提貨量相對偏低；累計中鋼今年前兩個月營收505億元、年減6%，隨著鋼價持續調高，後市營運進帳更有底氣，將「月來月好」。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

振大環球2月營收年增15% 第1季不淡

振大環球（4441）昨（9）日公告2月營收為5.86億，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，本季營運不淡。

和潤規劃投資泰國、大馬

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

中傑2025年 EPS 3.5元 超額配息5元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（9）日公布去年財報，稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以昨天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

