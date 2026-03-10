中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）10日召開法人說明會，公布2025年每股純益4.04元，董事會通過每股配2.5元現金股利。

董事長表示王煒，今年上半年所需的記憶體等需求已經有所掌握，對於上半年業績有把握，可望優於去年。法人估今年上半年營收可望達300億元，較去年同期236億元成長。

中磊法說由董事長王煒與總經理林斌主持，中磊2025年第4季營收為156.8億元，單季毛利率達14%。第4季營業利益為3.9億元，營業利益率2.5%；歸屬母公司稅後淨利為2.7億元。以加權平均股數約298百萬股計算，每股純益為0.9元。

中磊2025年合併營收為540億元，毛利率達15.7%，營業利益為16億元，年減45%；歸屬母公司稅後淨利為12億元。以加權平均股數約298百萬股計算，2025年每股純益4.04元，10日董事會亦通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利2.5元，盈餘分配率61.88%。

王煒表示，中磊積極全球布局，目前產能配比中，菲律賓占六成，中國大陸占兩成，台灣、墨西哥及印度等約兩成，尤其2026年、2027年墨西哥產能會持續擴大，製造就近市場遷移是重要的布局，美國市場還是中磊最重點的主力市場，有超過一半營收來自美國市場。

今年成長重點部分，王煒表示，家用CPE今年會成長比較大，包含無線網路持續升級，全面導入Wi-Fi 7正在發生，閘道器部分不管是光纖、纜線數據機的DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA等產品都在驅動這個領域成長，也拿到幾個關鍵客戶的訂單。

近期記憶體缺貨及漲價，王煒表示，上半年需要的記憶體已經在手，因此對於上半年有把握，但部分DDR 5等比較高階產品還在跟HDM擠壓，有點緊張。

市場預期，中磊今年第1季加上第2季營收可望超過300億元，相較2025年同期為236億元。

中磊表示，寬頻網路已成為數位經濟的重要基礎建設，全球通訊產業邁入競速新紀元，帶動頻寬升級需求增溫。

中磊本月初甫參展MWC 2026世界行動通訊大會（MWC），與全球電信大廠就下世代寬頻技術，進行廣泛交流。中磊於此次會中展出最新AI驅動智慧連網科技，包括全系列最新Wi-Fi 8與光纖產品、完整的端到端固網無線接入（FWA）架構，以及應用於AI邊緣運算（Edge AI）的最新產品，期能協助電信客戶將智慧科技術加速實現於寬頻應用服務。

展望今年整體景氣，中磊表達樂觀的態度，深耕超高速寬頻技術，積極迎接客戶設備升級潮，新世代產品包括Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0、10G PON光纖產品、商用網通設備，以及DAA分散式局端接取設備等產品陸續出貨，帶動成長動能。

此外，中磊看好，5G FWA、影音串流娛樂與智慧物聯網等新興寬頻應用蓬勃發展，積極拓展新客戶，電信市占率持續成長。預期新產品、新客戶及新市場將發揮效益，有效挹注營收表現，今年整體營運成長可期。