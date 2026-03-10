快訊

中鋼營收／2月245億元、受年假影響年減12.93% 基本盤正向

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）10日公告2月營收245億元、年減12.93%，主因在於今年2月是春節長假，上班天數少，交易提貨量相對偏低；累計中鋼今年前兩個月營收505億元、年減6%，隨著鋼價持續調高，後市營運進帳更有底氣，將「月來月好」。

法人表示，大陸鋼鐵龍頭寶鋼最近開出4月新價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲人民幣200元，約當新台幣923元；寶鋼強勢表態，不僅確立亞洲鋼價的上升軌道，市場預估中鋼4月上漲800元至1,000元的目標價更可能成真，後市樂觀看待。

中鋼專家指出，鋼市需求回補動能轉強，隨著中國大陸積極落實粗鋼減產政策，加上傳統「金三銀四」旺季需求釋放，供需結構趨於緊繃，中鋼的營收獲利有望進到增長模式，基本盤轉趨正向。

鋼價 基本盤 營收 中鋼

