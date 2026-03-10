營運擺脫谷底 法人調升這檔自動化股投資評等至買進

上銀（2049）受惠人工智慧（AI）資料中心持續建置，帶動電子業擴廠，線軌與螺桿訂單訂單能見度擺脫谷底，法人預期產能利用率將陸續逐步提升，並逐步反映致營收及毛利率，將投資評等調升至買進。

金控旗下投顧法人指出，上銀傳動元件線軌及螺桿訂單自去年12月開始回升，農曆年前的元月訂單增加較為明顯，訂單能見度從過去1.5至2個月進一步拉長，熱度將延續至6月，下半年訂單延續度仍視未來接單狀況。

法人表示，上銀訂單增溫主要來自於電子業，因全球AI資料中心如火如荼地興建帶動半導體、印刷電路板等電子業擴廠，增加設備訂單與零件需求，且兩岸需求同步增溫。新款iPhone規格升級亦短期帶動新設備添購與零組件訂單。

因應線軌與螺桿的訂單回籠，上銀開始以加班因應，法人預其產能利用率將陸續逐步回升，3月以後逐步反映致營收及毛利率，尤其毛利率將拜產能利用率提升，上揚至超過30%。

上銀供貨給半導體廠的晶圓移載系統自2024年第4季開始出貨且逐漸放大，現階段客戶拉貨進入高峰，除原有設備三大件為簡單機型及功能外，還有多個新專案進行中，設備趨向大型化且功能升級，後續將陸續貢獻營收。