營運擺脫谷底 法人調升這檔自動化股投資評等至買進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

上銀（2049）受惠人工智慧（AI）資料中心持續建置，帶動電子業擴廠，線軌與螺桿訂單訂單能見度擺脫谷底，法人預期產能利用率將陸續逐步提升，並逐步反映致營收及毛利率，將投資評等調升至買進。

金控旗下投顧法人指出，上銀傳動元件線軌及螺桿訂單自去年12月開始回升，農曆年前的元月訂單增加較為明顯，訂單能見度從過去1.5至2個月進一步拉長，熱度將延續至6月，下半年訂單延續度仍視未來接單狀況。

法人表示，上銀訂單增溫主要來自於電子業，因全球AI資料中心如火如荼地興建帶動半導體、印刷電路板等電子業擴廠，增加設備訂單與零件需求，且兩岸需求同步增溫。新款iPhone規格升級亦短期帶動新設備添購與零組件訂單。

因應線軌與螺桿的訂單回籠，上銀開始以加班因應，法人預其產能利用率將陸續逐步回升，3月以後逐步反映致營收及毛利率，尤其毛利率將拜產能利用率提升，上揚至超過30%。

上銀供貨給半導體廠的晶圓移載系統自2024年第4季開始出貨且逐漸放大，現階段客戶拉貨進入高峰，除原有設備三大件為簡單機型及功能外，還有多個新專案進行中，設備趨向大型化且功能升級，後續將陸續貢獻營收。

金控 產能利用率 電子業

相關新聞

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

振大環球2月營收年增15% 第1季不淡

振大環球（4441）昨（9）日公告2月營收為5.86億，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，本季營運不淡。

和潤規劃投資泰國、大馬

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

中傑2025年 EPS 3.5元 超額配息5元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（9）日公布去年財報，稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以昨天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

冠星2025年 EPS 7.73元

冠星-KY（4439）昨（9）日召開董事會，通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元，年增29.3%，稅後純益2.94億元，年增345.5%，每股純益（EPS）7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

豐興開漲盤 鋼市迎春

鋼市補庫存需求湧現，加上國際鋼鐵原物料價格強勁支撐，豐興（2015）昨（9）日新盤價全面上漲；其中廢鋼每公噸調漲200元、鋼筋上調300元，型鋼大幅調升500元。豐興漲勢引發市場跟進，各鋼廠紛紛調高報價，反映原料剛性成本外，更為鋼市春暖挹注能量。

