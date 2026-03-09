愛山林營收／2025年破百億創新高 獲利大減66% 愛山林：股本變了

愛山林（2540）9日公告年報，2025年全年營收達113.04億元，再創歷史新高，連續兩年營收站上百億元大關，惟毛利率僅20.6%，較2024年33.41%大幅下滑12.8個百分點，營業利益達10.22億元、年減60.4%，稅後純益僅6.44億元、年減66.14%，每股純益為0.69元，為近八年低點。

愛山林建設表示，為支應集團營運狀大，因此近兩年透過配發股票股利，壯大股本，才會出現獲利稀釋情況；以2024年來說，透過現增40億元、5萬張股票，致當年股本擴大至62.5億元，2025年再擴張、當前股本已來到94.49億元。

愛山林建設副董事長張境在指出，集團期望股本達100億元左右，才有足夠實力壯大，而為支撐獲利表現，並維持每年有高獲利表現，因此愛山林建設目標每年獵地約2萬坪、推案規模約六、七百億元，甚至上看千億元，以撐起當前營運規模。

不過，張境在表示，今年起是愛山林營運進入收割期，入帳個案會比過去兩年成長許多，因此樂觀看待2026年營運之後的每年營運表現，若建案交屋如預期，業績會成長很多，如「新竹帝寶」預計今年5月進入完工交屋，第2季營運將有不錯表現。