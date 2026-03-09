喬山財報／2025年每股賺9.06元 今年營收維持雙位數成長動能

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球商用健身器材製造龍頭喬山健康科技（1736）董事會，9日通過去年合併財報，合併營收543.29億元、年增13.7%創歷史新高，稅後純益27.5億元、年增13.1%，每股稅後純益9.06元，獲利為近19年來新高。

喬山同步公告2月合併營收36.08億元，受惠於全球健身市場需求成長，公司商用與家用產品銷售維持成長動能，2月單月營收年增4.6%；累計前兩月合併營收74.81億元、年增9.9%，續創同期新高。

喬山2025年第4季單季合併營收193.72億元，年增11.5%，在旺季效應下續創歷史單季營收新高，稅後純益17.13億元、季增164.3%、年減4.8%，單季每股稅後純益貢獻5.65元。

回顧2025年全年營運，喬山營收持續增長，雖然受到關稅成本增加及匯率波動等因素干擾，但公司核心營運體質穩健，毛利率全年仍舊維持在50.6%，較2024年的50.8%僅減少0.2個百分點。

展望2026年，公司預期整體營收將維持雙位數以上成長動能。尤其在商用市場，喬山位居全球商用健身器材領導地位，2024年公司在商用市場的市占率約為35%，2025年已跳升至41%，長期目標為拿下七成市占率，並可望在2028年達標。

家用市場則聚焦打造品牌力，透過差異化、高毛利產品，並搭配創新行銷投資，加速產品銷售成長，同時在北美自有零售門店，透過與Peloton、Tonal、Osaki等知名健身品牌策略合作，提升門市客流並擴大營收規模。

在產能與供應鏈布局方面，喬山持續推動全球化製造策略。越南第二座製造工廠預計今年第3季正式投產，將有效提升公司全球市場的供應彈性與交期穩定度。

喬山表示，新廠開始營運後，集團的製造實力將再進一步提升，全球五個國家總共會有七座製造工廠，總占地面積達15萬坪，成為全球最大健身器材製造集團。

喬山強調，集團憑藉全球品牌影響力與完善的製造基地布局，在成本結構與國際競爭力上具備明顯優勢，為拓展跨國客戶合作奠定基礎。在新客戶訂單持續釋放、新產品效益延續及產能配置優化的推動下，營運動能可望強勁成長。

