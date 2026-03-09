建新營收／2月2.25億元、累計4.94億元 皆創同期次高

專業整合物流廠建新國際（8367）公布2月合併營收2.25億元，由於適逢農曆春節、228連假致使工作天數較少，2月營收較去年同期減少11%，但仍為歷年同期次高；累計前兩月合併營收4.94億元、年減約4%，亦為同期次高。

展望2026年第1季，建新持審慎樂觀看法，表示隨著全球AI浪潮帶動高科技產業供應鏈加速重組，半導體與電子產業出口需求持續提升，有望帶動港區物流與倉儲需求的成長空間。

另一方面，建新在台北港推動的「新科智慧物流園區」第一期倉庫工程，預計第2季正式投入營運，未來將可承接更多高科技與高附加價值貨品的儲運需求，創造未來營運具備良好成長潛力。

建新2025年稅後淨利4.83億元、年增10.9%，每股稅後純益3.8元，創下歷年新高紀錄，董事會已通過每股擬配發2.85元現金股利，亦創歷年新高，配發率達75%，為連續三年現金配發率超過七成水準。

建新表示，第1季向為傳統淡季，隨著工作天數回復正常，加上自動／傳統裝卸、倉儲等業務客戶需求熱絡，助力整體營運成長動能。

其中，受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸與倉儲長期標案陸續認列，帶動自動與傳統裝卸業務保持穩定營運表現。

在倉儲業務方面，目前整體倉儲使用率維持高檔，現有倉庫空間幾近滿載，建新仍透過倉儲結構與客戶組合調整進行優化，並規劃於4月釋出約一成倉儲空間，以導入附加價值較高的新客戶與貨物類型，有望提升整體倉儲營運效率。

此外，建新也持續強化運輸與報關等物流服務能力，透過自有車隊與資訊系統整合，提升整體物流調度效率，在近期國際油價走揚情況下，旗下運輸業務皆已和客戶簽訂油價調整機制，油價波動對整體運輸業務成本影響相對有限。