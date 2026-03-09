快訊

最強前兩月！彰銀大賺32.67億元 首度站上「3」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前兩月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，累計每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

回顧過去，彰銀前兩月獲利多落在12億至25億元之間，2024~2025年已突破25億元、達到26億元水準，2026年開春即衝上「3字頭」，隨利息與財管手續費收入同步成長，整體獲利動能明顯升溫。

彰銀表示，前兩月獲利年增逾兩成，主要受惠利息淨收益與手續費淨收益同步提升。其中，手續費淨收益在年初以來財富管理銷售動能帶動下，年增幅接近四成，成為推升整體獲利的重要引擎。

彰銀指出，近三年整體獲利表現持續創新高，背後關鍵在於員工與組織策略的長期投入。透過「ABCDE」五大核心策略（Action、Better、Compliance、Defense、ESG），將永續發展與業務經營深度結合，持續強化整體營運體質。

在人力資源方面，彰銀持續打造多元、公平與共融（DEI）的職場環境，提供免費心理諮詢、優於法令的育兒津貼與制度，及具市場競爭力的薪酬福利。

依證交所資料，彰銀非主管職員工薪資中位數達139萬元，高於金融業平均水準，展現深耕人才與強化長期競爭力的決心。

隨著營運規模與品牌聲望提升，彰銀也同步擴大人才布局。今年以「展翅高飛 再創新局」為主軸，3月釋出11類職缺，涵蓋金融專業、數位科技與營運管理等領域，並提供具競爭力薪資待遇，希望吸引優秀人才加入，持續為成長動能注入新血。

在永續經營方面，彰銀亦持續在國際舞台嶄露頭角。2026年標普全球永續年鑑中，彰銀連續四年入選，並首度躋身全球銀行業前5%。同時也連續三年名列金管會永續金融評鑑銀行業績優名單，顯示其在永續治理與金融發展上的領先地位。

彰銀 利息

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

最強前兩月！彰銀大賺32.67億元 首度站上「3」字頭

彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前兩月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，累計每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

