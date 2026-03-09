最強前兩月！彰銀大賺32.67億元 首度站上「3」字頭

彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前兩月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，累計每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

回顧過去，彰銀前兩月獲利多落在12億至25億元之間，2024~2025年已突破25億元、達到26億元水準，2026年開春即衝上「3字頭」，隨利息與財管手續費收入同步成長，整體獲利動能明顯升溫。

彰銀表示，前兩月獲利年增逾兩成，主要受惠利息淨收益與手續費淨收益同步提升。其中，手續費淨收益在年初以來財富管理銷售動能帶動下，年增幅接近四成，成為推升整體獲利的重要引擎。

彰銀指出，近三年整體獲利表現持續創新高，背後關鍵在於員工與組織策略的長期投入。透過「ABCDE」五大核心策略（Action、Better、Compliance、Defense、ESG），將永續發展與業務經營深度結合，持續強化整體營運體質。

在人力資源方面，彰銀持續打造多元、公平與共融（DEI）的職場環境，提供免費心理諮詢、優於法令的育兒津貼與制度，及具市場競爭力的薪酬福利。

依證交所資料，彰銀非主管職員工薪資中位數達139萬元，高於金融業平均水準，展現深耕人才與強化長期競爭力的決心。

隨著營運規模與品牌聲望提升，彰銀也同步擴大人才布局。今年以「展翅高飛 再創新局」為主軸，3月釋出11類職缺，涵蓋金融專業、數位科技與營運管理等領域，並提供具競爭力薪資待遇，希望吸引優秀人才加入，持續為成長動能注入新血。

在永續經營方面，彰銀亦持續在國際舞台嶄露頭角。2026年標普全球永續年鑑中，彰銀連續四年入選，並首度躋身全球銀行業前5%。同時也連續三年名列金管會永續金融評鑑銀行業績優名單，顯示其在永續治理與金融發展上的領先地位。