中電超額配發0.8元股息

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

中電並公告，董事會通過於去年第4季提列減損損失9,668.2萬元。以中電實收資本額32.27億元計算，估造成每股淨損約0.3元。

中電指出，該公司與承攬物流倉儲運輸公司金來物流於2025年12月31日合約到期前，即依約提早通知期滿終止契約，金來物流亦同意解除合作關係。依契約約定，契約終止時，金來物流應配合中電完成存貨盤點及返還程序，中電無積欠金來物流貨款。惟截至目前，金來物流以惡意侵占之意拒絕配合，相關存貨盤點及移轉作業仍未完成，中電尚無法取回並確認該批存貨狀況。

