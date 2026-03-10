快訊

和潤規劃投資泰國、大馬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

和潤表示，在柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」於2025年12月完成持股提升至66%，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務；同時，推動泰國市場布局，計畫在泰國進行投資。和潤也與馬來西亞當地企業接洽，下一步計畫在馬來西亞進行轉投資，和潤持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效，挹注集團新成長動能。

和潤表示，2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。

展望2026年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升收益。

東協 陳建州 和潤企業

相關新聞

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

振大環球2月營收年增15% 第1季不淡

振大環球（4441）昨（9）日公告2月營收為5.86億，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，本季營運不淡。

中傑2025年 EPS 3.5元 超額配息5元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（9）日公布去年財報，稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以昨天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

冠星2025年 EPS 7.73元

冠星-KY（4439）昨（9）日召開董事會，通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元，年增29.3%，稅後純益2.94億元，年增345.5%，每股純益（EPS）7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

豐興開漲盤 鋼市迎春

鋼市補庫存需求湧現，加上國際鋼鐵原物料價格強勁支撐，豐興（2015）昨（9）日新盤價全面上漲；其中廢鋼每公噸調漲200元、鋼筋上調300元，型鋼大幅調升500元。豐興漲勢引發市場跟進，各鋼廠紛紛調高報價，反映原料剛性成本外，更為鋼市春暖挹注能量。

