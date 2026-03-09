聽新聞
上海商銀自結前兩月獲利32.01億元、年增4.6% 每股賺0.66元
上海商銀（5876）2月自結稅後純益13.87億元，累積稅後純益32.01億元，年增4.6%，EPS為0.66元。
上海商銀2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元，過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年股利派發向董事會建議方案有機會比去年增加，且不排除九年以來再度配發股票股利。市場法人推估總股利上看2元。
該行近年推動低耗資本業務，去年非利息收入占整體營收比重約32%，今年希望持續提升，前兩月占比亦較去年增加約2個百分點；前兩月非利息收入成長約15%至20%，其中保險業務成長約35%，部分財富管理與金融商品成長率更達40%。過去都是上架其他機構的商品，現在則開始自製研發客製化商品。放款目標則維持約5%成長，利息收入目標年增3%至5%，手續費收入訂下高標15%，金融市場操作收益7%至10%成長。
