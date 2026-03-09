快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀自結前兩月獲利32.01億元、年增4.6% 每股賺0.66元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）2月自結稅後純益13.87億元，累積稅後純益32.01億元，年增4.6%，EPS為0.66元。

上海商銀2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元，過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年股利派發向董事會建議方案有機會比去年增加，且不排除九年以來再度配發股票股利。市場法人推估總股利上看2元。

該行近年推動低耗資本業務，去年非利息收入占整體營收比重約32%，今年希望持續提升，前兩月占比亦較去年增加約2個百分點；前兩月非利息收入成長約15%至20%，其中保險業務成長約35%，部分財富管理與金融商品成長率更達40%。過去都是上架其他機構的商品，現在則開始自製研發客製化商品。放款目標則維持約5%成長，利息收入目標年增3%至5%，手續費收入訂下高標15%，金融市場操作收益7%至10%成長。

財富管理 上海商銀 現金股利

延伸閱讀

富世達自結1月獲利年增2.25倍 每股賺4.15元

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

最強前兩月！彰銀大賺32.67億元 首度站上「3」字頭

彰銀（2801）今年獲利開局強勁。彰銀公布，2026年2月稅後純益15.9億元，累計前兩月32.67億元，首度突破「3字頭」，寫史上同期新高，年增21.45%，累計每股稅後純益0.28元，為全年營運奠定穩固基礎。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。