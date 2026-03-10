快訊

華城2025年 EPS 13.99元

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

華城（1519）昨（9）日公告去年財報，2025年稅後純益44.19億元，年增3.1％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.99元。董事會決議，擬配發每股現金股利11元、股票股利1元，以昨日收盤價871元計算，現金殖利率約1.2％。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，且受惠北美電力市場、AI產業發展商機，外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。

華城表示，去年外銷營收占比逾五成，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

法人指出，美國AIDC需求殷切，預估高毛利率外銷占比逐年提升，且2027年將不用付6%對等關稅，費用率將大幅下降，加上台中廠產能擴建完成後，產能將大幅成長，預估今年可望持續維持成長態勢，2027~2029年進入獲利爆發期。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AIDC建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍是有供不應求的狀況，預期未來五到十年電力設備仍會高度成長。

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

振大環球2月營收年增15% 第1季不淡

振大環球（4441）昨（9）日公告2月營收為5.86億，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，本季營運不淡。

和潤規劃投資泰國、大馬

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

中傑2025年 EPS 3.5元 超額配息5元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（9）日公布去年財報，稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以昨天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

冠星2025年 EPS 7.73元

冠星-KY（4439）昨（9）日召開董事會，通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元，年增29.3%，稅後純益2.94億元，年增345.5%，每股純益（EPS）7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

豐興開漲盤 鋼市迎春

鋼市補庫存需求湧現，加上國際鋼鐵原物料價格強勁支撐，豐興（2015）昨（9）日新盤價全面上漲；其中廢鋼每公噸調漲200元、鋼筋上調300元，型鋼大幅調升500元。豐興漲勢引發市場跟進，各鋼廠紛紛調高報價，反映原料剛性成本外，更為鋼市春暖挹注能量。

