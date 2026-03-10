華城2025年 EPS 13.99元

華城（1519）昨（9）日公告去年財報，2025年稅後純益44.19億元，年增3.1％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）13.99元。董事會決議，擬配發每股現金股利11元、股票股利1元，以昨日收盤價871元計算，現金殖利率約1.2％。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，且受惠北美電力市場、AI產業發展商機，外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心（AIDC）應用相關訂單達120億元。

華城表示，去年外銷營收占比逾五成，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

法人指出，美國AIDC需求殷切，預估高毛利率外銷占比逐年提升，且2027年將不用付6%對等關稅，費用率將大幅下降，加上台中廠產能擴建完成後，產能將大幅成長，預估今年可望持續維持成長態勢，2027~2029年進入獲利爆發期。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AIDC建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍是有供不應求的狀況，預期未來五到十年電力設備仍會高度成長。