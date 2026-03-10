豐興開漲盤 鋼市迎春

鋼市補庫存需求湧現，加上國際鋼鐵原物料價格強勁支撐，豐興（2015）昨（9）日新盤價全面上漲；其中廢鋼每公噸調漲200元、鋼筋上調300元，型鋼大幅調升500元。豐興漲勢引發市場跟進，各鋼廠紛紛調高報價，反映原料剛性成本外，更為鋼市春暖挹注能量。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情出現明顯的回溫信號。根據最新報價顯示，日本2H廢鋼漲至每公噸338美元，美國貨櫃廢鋼同步走揚至328美元，澳洲鐵礦砂由低點反彈回升至每公噸104美元，為電爐鋼廠提供強大的成本支撐。

上市鋼廠主管表示，伊朗戰爭影響全球供應鏈，受中東戰火影響導致運輸成本波動，加上主要產煤國出口限制，使得小鋼胚半成品價格近期在黑海及東南亞市場同步走高。

分析師指出，隨著國際廢鋼與小鋼胚行情雙雙上修，國內鋼廠若不跟進調漲，將面臨嚴重的利差擠壓，這也是豐興此次全面調升盤價的主因。

上市鋼廠主管指出，電爐廠主要供應建築用鋼，隨着台積電等科技大廠在南科、高科的擴廠工程持續推進，加上全台各地的公共工程進入施工高峰期，鋼筋與型鋼的需求能見度極高。

在鋼筋部分，雖受房地產政策影響，民間建案節奏放緩，但由於去年第4季以來市場補庫存意願保守，近期庫存水位普遍偏低。隨著豐興開出漲盤，市場「買漲不買跌」的預期心理發酵，可望催出一波回補力道，包括易昇、慶欣欣以及多家電爐廠都同步跟上漲幅。

上市鋼廠主管說，鋼筋、型鋼等建築用鋼看到「小陽春」榮景，能否轉化為「長線多頭」，業界持審慎樂觀態度。主因在於原料支撐力道強，國際廢鋼價格在每公噸330 美元上方築底完成，下行空間有限。

尤其國內2026年公共建設預算維持高檔，特別是韌性電網與水利工程對不銹鋼及碳鋼的需求穩健，都對後市有利。

但法人提醒，投資人仍需留意中國大陸鋼材外溢的影響。若大陸需求恢復不如預期，低價熱捲與線材可能透過轉口貿易衝擊台灣市場，需維持風險意識。