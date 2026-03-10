快訊

豐興開漲盤 鋼市迎春

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市補庫存需求湧現，加上國際鋼鐵原物料價格強勁支撐，豐興（2015）昨（9）日新盤價全面上漲；其中廢鋼每公噸調漲200元、鋼筋上調300元，型鋼大幅調升500元。豐興漲勢引發市場跟進，各鋼廠紛紛調高報價，反映原料剛性成本外，更為鋼市春暖挹注能量。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情出現明顯的回溫信號。根據最新報價顯示，日本2H廢鋼漲至每公噸338美元，美國貨櫃廢鋼同步走揚至328美元，澳洲鐵礦砂由低點反彈回升至每公噸104美元，為電爐鋼廠提供強大的成本支撐。

上市鋼廠主管表示，伊朗戰爭影響全球供應鏈，受中東戰火影響導致運輸成本波動，加上主要產煤國出口限制，使得小鋼胚半成品價格近期在黑海及東南亞市場同步走高。

分析師指出，隨著國際廢鋼與小鋼胚行情雙雙上修，國內鋼廠若不跟進調漲，將面臨嚴重的利差擠壓，這也是豐興此次全面調升盤價的主因。

上市鋼廠主管指出，電爐廠主要供應建築用鋼，隨着台積電等科技大廠在南科、高科的擴廠工程持續推進，加上全台各地的公共工程進入施工高峰期，鋼筋與型鋼的需求能見度極高。

在鋼筋部分，雖受房地產政策影響，民間建案節奏放緩，但由於去年第4季以來市場補庫存意願保守，近期庫存水位普遍偏低。隨著豐興開出漲盤，市場「買漲不買跌」的預期心理發酵，可望催出一波回補力道，包括易昇、慶欣欣以及多家電爐廠都同步跟上漲幅。

上市鋼廠主管說，鋼筋、型鋼等建築用鋼看到「小陽春」榮景，能否轉化為「長線多頭」，業界持審慎樂觀態度。主因在於原料支撐力道強，國際廢鋼價格在每公噸330 美元上方築底完成，下行空間有限。

尤其國內2026年公共建設預算維持高檔，特別是韌性電網與水利工程對不銹鋼及碳鋼的需求穩健，都對後市有利。

但法人提醒，投資人仍需留意中國大陸鋼材外溢的影響。若大陸需求恢復不如預期，低價熱捲與線材可能透過轉口貿易衝擊台灣市場，需維持風險意識。

豐興 公共工程

相關新聞

中電超額配發0.8元股息

中電（1611）昨（9）日公告，去年稅後純益920.7萬元，年減94.3%，每股純益0.03元。董事會決議擬超額配發0.8元現金股利，將於5月26日股東常會承認配息案。

振大環球2月營收年增15% 第1季不淡

振大環球（4441）昨（9）日公告2月營收為5.86億，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，本季營運不淡。

和潤規劃投資泰國、大馬

和潤企業（6592）董事長陳建州昨（9）日宣布海外布局穩步推進，將打造區域金融服務版圖。看好東協市場潛力，該公司繼柬埔寨後將前進泰國，目前並評估馬來西亞市場，進一步投資。

中傑2025年 EPS 3.5元 超額配息5元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（9）日公布去年財報，稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以昨天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

冠星2025年 EPS 7.73元

冠星-KY（4439）昨（9）日召開董事會，通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元，年增29.3%，稅後純益2.94億元，年增345.5%，每股純益（EPS）7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

