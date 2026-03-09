台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

台航董事長劉文慶指出，觀察今年以來的散裝市場動態，散裝運價表現優於去年同期，公司對第1季的營運展望持樂觀態度。此外，近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前台航散裝船隊平均船齡約6歲，除2024年初訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計今年第2季交船營運外，2025年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第3、4季交付。

今年台航將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估是否處分船齡較高船舶，並研議啟動新造船計畫，以優化船隊並強化公司整體營運競爭力。

近期美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突，波斯灣海域航道受戰事威脅，油輪運輸受阻造成油價飆漲，可能造成更多乾散裝船以經濟航速運行，造成船噸運力減少，有助於運價。另外油價飆高，會造成部份煤炭需求的替代效應，增加散裝需求，但該地區的穀物進口及化肥、礦物等出口將受限會影響需求，不利運價。此外，胡塞組織可能於紅海重啟攻擊，迫使更多船舶避開蘇伊士運河改繞好望角，大幅拉長延噸海浬，緊縮市場可用運力，也有助於整體乾散裝船運價。

展望2026年，IMF預估2026年全球成長率為3.3%，成長契機在於科技投資轉化為實質生產力與貿易緊張緩解。中國大陸目前仍為世界最大的乾散裝大宗商品進口國，近年來自西非的鋁礬土及鐵礦砂逐年增加，有效拉動海岬型船舶的延噸海浬，海岬型運價如持續走高，貨物拆運的效果亦會拉高巴拿馬型運價。

另外，預計今年巴西大豆出口至中國大陸將持續走高，這對巴拿馬極限型運價有正面的助益，但必須注意的是大陸國內煤炭的占比高，其產量仍左右其海運進口需求，將是影響今年巴拿馬極限型運價的最大關鍵因素。

船噸供給方面，預估2026年海岬型交船量較少，中、小型船交船量較多，尤其是巴拿馬型極限船舶（載重噸八萬噸級）增幅較大，加上拆船量預估不高，故整體船噸淨增加預估在3.2%，較2025年（3.0%）略增。

2024年歐盟開始徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime碳排放罰款且每五年逐期調高。台航公司乾散裝船絕大部份為節能船，且歐盟碳稅及FuelEU罰款按合約由租家負擔。此外，IMO推動的淨零架構，該措施的實施時間仍有變數。

