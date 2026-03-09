寒舍財報／2025年獲利2.16億元 每股賺2.36元

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

2026-03-09 14:44