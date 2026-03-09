聽新聞
寒舍財報／2025年獲利2.16億元 每股賺2.36元
寒舍餐旅（2739）董事會今通過2025年合併財報，觀光與餐飲需求回溫帶動下營收創新高，獲利則受到金融市場波動影響，金融資產評價較去年減少，全年其他收益及費損為虧損0.99億元，稅後純益為2.16億元、每股盈餘2.36元。
寒舍餐旅全年合併營收51.70億元、年增2.72%，續創歷史新高，在住房、餐飲及宴會需求穩定帶動下，本業營運維持良好動能，全年營業毛利20.61億元、毛利率約40%，營業利益4.04億元，展現觀光餐飲業務的穩健體質。
展望2026年，隨著全球旅遊市場暢旺，交通部觀光署統計顯示，旅宿市場住客人次已創歷史新高，政府並設定2026年吸引約940萬名國際旅客來台，並規劃平日住宿補助等措施刺激消費，整體市場動能持續升溫。
同時，近年多家國際飯店品牌加速布局台灣，高端旅宿市場競爭與品牌升級趨勢愈趨明顯。未來仍看好國際大型企業會議與獎勵旅遊團體來台需求，將持續以提升平均房價與餐飲收益為營運重點，同時積極拓展通路商品市場，並透過與米其林星級主廚交流、國際餐飲品牌合作等方式強化品牌影響力與市場能見度，帶動整體營運動能成長。
