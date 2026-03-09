快訊

中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋大廠中傑-KY（6965）9日公布2025年合併財報，合併稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以今天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

中傑強調，儘管去年面臨美國對等關稅等外部不確定因素影響財務表現，然而，由於公司持續產生穩定現金流，資產負債表穩健，營運逐漸回穩，因此維持穩健的現金股利政策以回饋股東。

中傑表示，在新品牌客戶逐步貢獻下，營運已逐漸回溫，今年將全力朝回歸成長的目標邁進，持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

受美國對等關稅政策影響，消費景氣趨於保守，中傑2025年合併營收216.7億元、年減19.7%，第4季合併營收49.48億元、年減26.7%，單季毛利率11.7%，較上季增加1.9個百分點，獲利動能逐漸改善，單季稅後純益0.9億元、年減78.6%，每股稅後純益0.58元。

展望未來，在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑仍穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能。印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於2025年10月底開工，持續依計畫進行中。

中傑強調，四大生產基地布局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑創立於1983年，為全球領先的製鞋服務商，自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

美國 現金股利 對等關稅

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

