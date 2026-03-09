中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

製鞋大廠中傑-KY（6965）9日公布2025年合併財報，合併稅後純益5.37億元、年減68.6%，每股稅後純益3.5元；董事會通過每股擬超額配發5元現金股利，以今天收盤價78.3元計算，現金殖利率達6.38%。

中傑強調，儘管去年面臨美國對等關稅等外部不確定因素影響財務表現，然而，由於公司持續產生穩定現金流，資產負債表穩健，營運逐漸回穩，因此維持穩健的現金股利政策以回饋股東。

中傑表示，在新品牌客戶逐步貢獻下，營運已逐漸回溫，今年將全力朝回歸成長的目標邁進，持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

受美國對等關稅政策影響，消費景氣趨於保守，中傑2025年合併營收216.7億元、年減19.7%，第4季合併營收49.48億元、年減26.7%，單季毛利率11.7%，較上季增加1.9個百分點，獲利動能逐漸改善，單季稅後純益0.9億元、年減78.6%，每股稅後純益0.58元。

展望未來，在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑仍穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能。印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於2025年10月底開工，持續依計畫進行中。

中傑強調，四大生產基地布局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑創立於1983年，為全球領先的製鞋服務商，自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。