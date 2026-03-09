聽新聞
0:00 / 0:00
鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%
戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。
鈺齊指出，2月產銷數據偏低，主要因為碰上傳統農曆年節及228連假，工作天數較少所致，而以目前接單狀況來看，2月將是今年上半年生產量最低點。
鈺齊表示，儘管產經情勢仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。
鈺齊自2024年中以來，加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，且為滿足客戶需求，預計今年第2季將再積極提升產銷規模。
鈺齊去年合併營收172.94億元、年增18.4%，稅後純益12.13億元、年減11.8%，每股稅後純益6.05元。董事會已通過去年下半年每股擬配發3.1元現金股利，全年合計配發5.1元現金股利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。