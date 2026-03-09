聽新聞
0:00 / 0:00
陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%
陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。
陽明累計前兩個月營收為262.05億元，年減18.84%。陽明海運表示，中東局勢持續動盪，衝擊全球海運供應鏈之穩定性。在航行安全考量下，航商採取繞道避險措施，致使中東相關航線運力下降，轉運安排更為複雜，並加劇港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。
鑒於短期市場波動性仍高，陽明確保航行安全之前提下，審慎評估航線布局及各項應變措施，以因應市場變化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。