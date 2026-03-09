陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

陽明累計前兩個月營收為262.05億元，年減18.84%。陽明海運表示，中東局勢持續動盪，衝擊全球海運供應鏈之穩定性。在航行安全考量下，航商採取繞道避險措施，致使中東相關航線運力下降，轉運安排更為複雜，並加劇港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。

鑒於短期市場波動性仍高，陽明確保航行安全之前提下，審慎評估航線布局及各項應變措施，以因應市場變化。