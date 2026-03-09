雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

2月營收創下單月新高，主要受惠於季節性旺季遞延效應，相較於去年春節落在 1 月，今年長假集中於2月，出境旅遊全線買氣暢旺，長程線以歐洲、美加等路線為最為熱門，短程線則以日本、韓國表現突出，除了出境旅遊外，國內旅遊同樣買氣暢旺，2月份出團接近千團，整體出團動能都相當強勁。

展望後市，隨著 3、4 月北半球步入賞花旺季，日韓與歐美花季接力登場，加上 4 月清明連假助攻，以日本、韓國的賞櫻行程最為熱門，尤其釜山賞櫻行程的參團人數大幅成長，較去年同期成長逾5成，訂單能見度相當明朗。另外，雄獅旅遊的產品線布局全球，部分航線受戰事影響，仍能靈活調整因應市場變化。

雄獅自疫情期間以來品牌信賴度顯著提升，同時持續深耕鐵道旅遊市場，不僅成功提升台灣的國際旅遊能見度，也進一步強化品牌辨識度與市場競爭力，並逐步擴大多元旅遊產品線布局，再加上雄獅加速落實數位轉型與 AI 技術導入，除了優化行程規劃與會員服務體驗，更帶動內部人才持續成長。透過數位工具的賦能，大幅提升整體效率，助攻營運表現持續向上突破。

同時，也透過長期累積的品牌信任與忠實客群基礎，加上完整的資源整合能力，可望持續吸納強勁的旅遊需求，推動整體營運穩健成長。