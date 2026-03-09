聽新聞
0:00 / 0:00
長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%
長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。
長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，而且近年來船隊優化策略成為獲利遙遙領先同業的重要關鍵，營運船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及全球101個國家。2025年長榮海運全年累計合併營收為3,790.44億元；2025年前三季的獲利合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元，新年度有望繼續成為高配息個股，長榮海運將於3月13日公布2025年獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。