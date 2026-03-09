中租法說會／看好東協市場目標雙位數成長 股利配發率上看50%

中租控股（5871）9日舉行法人說明會，由董事長陳鳳龍主持。陳鳳龍揭示今年對於三大市場的成長目標，其中，台灣與中國大陸的成長目標為個位數成長，東協市場除了泰國以外目標將雙位數成長；在股利政策方面，他表示，股利政策方向並沒有改變，配發率將會在40~50%區間裡，往較高的方向發放。

中租控股2025年合併稅後純益新台幣198.1億元，年減12%，全年每股稅後純益（EPS）11.24元，其中，三大市場當中，2025年台灣地區營收與獲利與2024年相比分別年減0.3%、年減0.2%；中國大陸地區營收與獲利年減12%、年減29%；至於東協地區營收與獲利則是年增4%及年增54%。台灣歸屬母公司獲利占比58%、中國大陸33%，東協則是9%。

對於股利政策，陳鳳龍指出，股利政策方向並沒有改變，將維持與過去一樣的政策，但由於成長率稍微放緩，股利配發率將會在40~50%區間裡往較高的方向去發放。

整體信用資產方面，2025年主要因應外部經營及總經環境挑戰以及兼顧資產品質之下，信用資產成長較為謹慎，去年第4季合併信用資產年減1%，其中，台灣年增1%、中國大陸年減6%、東協成長年增1%，若與上季相比，合併信用資產季增2%、台灣季增0.4%、中國大陸季減1%、東協季增6%，顯示第4季成長動能略有回溫，且第4季資產品質已有穩定且改善的跡象。

表彰資產品質的重要指標延滯率部分，中租控股去年第4季合併延滯率4.8%，與上一季相比增加0.2%，其中，台灣地區去年第4季延滯率3.6%，季增0.2%，中國大陸地區延滯率6.8%，季增0.4%；東協地區去年第4季延滯率5.1%，季減0.2%。

若從「領先指標」新增延滯金額來看，台灣去年第4季新增延滯金額處於穩定較窄的區間波動；中國大陸地區新增延滯金額則有下滑；東協市場也有下降趨勢出現。

陳鳳龍也特別點出，大陸地區2025年新承作案的資產品質持續維持相當好的水準，過去品質最好的是2021年，目前資產品質水準已經可以達到2022年水準，資產品質持續穩定改善，期望在維持資產品質水準之下，下一步則是追求資產成長。

展望2026年，陳鳳龍指出，今年台灣與中國大陸目標追求個位數成長，尤其是大陸地區，隨著資產品質逐步改善，維持適當的成長速度，確保資產品質穩定改善，因此採取較保守的成長目標；東協地區則除了泰國以外，預期今年將有雙位數成長，泰國雖不像其他東協國家成長表現亮麗，但目前也逐步回升當中。

中租控股策略長廖英智也補充，對於東協市場的期望是，希望今年東協市場歸屬母公司獲利占比超過10%；整體而言，若沒有其他變數的話，最壞狀況應該可以說是過去了。

隨著油價近期攀高，市場對於通膨預期較為升溫，媒體也關注，對於後續資金成本以及台灣央行升降息的看法。陳鳳龍表示，油價上升確實對於利率上升有壓力，但由於台灣央行過去利率水準比較穩定，且牽動油價的因素目前也都還在變化中，究竟戰爭的演變對於油價的影響有多大，非常難預測；至於資金成本部分，從美國聯準會啟動降息以來，中租整體的資金成本是處於下降，雖然目前遇到一個新變化，相信央行對於調整利率將會慎重考慮，另外，台灣目前也沒有資金緊俏的問題。