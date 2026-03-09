快訊

廣華營收／2月2.84億元 受春節影響年減26.62％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

廣華-KY（1338）2月合併營收為新台幣2.84億元，年減26.62％；累計115年1至2月合併營收為新台幣7.03億元，年減16.33％。2月營收表現主要受到農曆春節假期影響，工作天數較去年同期減少，使客戶拉貨與出貨節奏短期出現波動。

廣華表示，2月適逢農曆春節長假，中國大陸境內汽車產業供應鏈多數工廠停工或降載，加上部分品牌車廠在1、2月以庫存調整與銷售節奏管理為主，使得整體拉貨動能較去年同期略為放緩。

以區域市場觀察，目前公司主要出貨市場仍以中國大陸、北美等地為主，累計前兩月各地營收占比中海外市場包含美國、墨西哥及其他等地區約占50％，美國、墨西哥市場的總計業績明顯年增超過25％，可見廣華接單結構隨著主要客戶在地化生產需求，持續彈性調整產能配置。

另一方面，隨著海外市場業績的成長，其相對於中國大陸境內內捲式競爭環境有著較高毛利的優點，也將為集團創造更穩定的利潤空間。隨著春節假期結束後供應鏈陸續恢復正常生產，客戶訂單出貨節奏亦逐步回歸常態，廣華整體產能利用率預期將隨市場需求回溫而逐步提升。

面對汽車產業加速朝電動化、智能化與內裝科技化發展趨勢，廣華近年持續強化汽車內外飾件的產品技術與製程能力，包括曲面印刷飾板、光電裝飾件、輕量化材料應用及模組化整合等關鍵技術，並深化與主要品牌車廠在新車開發階段的合作關係，逐步提升以Tier1角色直接供貨車廠的比重，透過參與新車款設計與開發流程，公司除能提升產品附加價值外，也有助於提高單一車款的產品滲透率，並維持穩定的訂單能見度。

汽車產業 產能利用率 廣華

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

