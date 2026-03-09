廣華營收／2月2.84億元 受春節影響年減26.62％

廣華-KY（1338）2月合併營收為新台幣2.84億元，年減26.62％；累計115年1至2月合併營收為新台幣7.03億元，年減16.33％。2月營收表現主要受到農曆春節假期影響，工作天數較去年同期減少，使客戶拉貨與出貨節奏短期出現波動。

廣華表示，2月適逢農曆春節長假，中國大陸境內汽車產業供應鏈多數工廠停工或降載，加上部分品牌車廠在1、2月以庫存調整與銷售節奏管理為主，使得整體拉貨動能較去年同期略為放緩。

以區域市場觀察，目前公司主要出貨市場仍以中國大陸、北美等地為主，累計前兩月各地營收占比中海外市場包含美國、墨西哥及其他等地區約占50％，美國、墨西哥市場的總計業績明顯年增超過25％，可見廣華接單結構隨著主要客戶在地化生產需求，持續彈性調整產能配置。

另一方面，隨著海外市場業績的成長，其相對於中國大陸境內內捲式競爭環境有著較高毛利的優點，也將為集團創造更穩定的利潤空間。隨著春節假期結束後供應鏈陸續恢復正常生產，客戶訂單出貨節奏亦逐步回歸常態，廣華整體產能利用率預期將隨市場需求回溫而逐步提升。

面對汽車產業加速朝電動化、智能化與內裝科技化發展趨勢，廣華近年持續強化汽車內外飾件的產品技術與製程能力，包括曲面印刷飾板、光電裝飾件、輕量化材料應用及模組化整合等關鍵技術，並深化與主要品牌車廠在新車開發階段的合作關係，逐步提升以Tier1角色直接供貨車廠的比重，透過參與新車款設計與開發流程，公司除能提升產品附加價值外，也有助於提高單一車款的產品滲透率，並維持穩定的訂單能見度。