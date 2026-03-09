快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

雄獅營收／旅遊需求爆、2月出近千團 單月年增逾四成創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
雄獅（2731）9日公告2月營收32.87億元，年增41.04%，創下單月歷史新高紀錄。聯合報系資料照
雄獅（2731）9日公告2月營收32.87億元，年增41.04%，創下單月歷史新高紀錄。聯合報系資料照

雄獅（2731）9日公告2月營收32.87億元，年增41.04%，創下單月歷史新高紀錄。雄獅表示，主要受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在2月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發。

雄獅2月主要受惠於季節性旺季遞延效應，相較於去年春節落在1月，今年長假集中於2月，出境旅遊全線買氣暢旺，長程線以歐洲、美加等路線為最為熱門，短程線則以日本、韓國表現突出，除了出境旅遊外，國內旅遊同樣買氣暢旺，2月份出團接近千團，整體出團動能都相當強勁。

展望後市，隨著3、4 月北半球步入賞花旺季，日韓與歐美花季接力登場，加上4月清明連假助攻，以日本、韓國的賞櫻行程最為熱門，尤其釜山賞櫻行程的參團人數大幅成長，較去年同期成長逾五成，訂單能見度相當明朗。另外，雄獅旅遊的產品線布局全球，部分航線受戰事影響，仍能靈活調整因應市場變化。

雄獅自疫情期間以來品牌信賴度顯著提升，同時持續深耕鐵道旅遊市場，不僅成功提升台灣的國際旅遊能見度，也進一步強化品牌辨識度與市場競爭力，並逐步擴大多元旅遊產品線布局，再加上雄獅加速落實數位轉型與AI技術導入，除了優化行程規劃與會員服務體驗，更帶動內部人才持續成長。透過數位工具的賦能，大幅提升整體效率，助攻營運表現持續向上突破。

同時，也透過長期累積的品牌信任與忠實客群基礎，加上完整的資源整合能力，可望持續吸納強勁的旅遊需求，推動整體營運穩健成長。

旅遊 雄獅

延伸閱讀

全家營收／2月88.1億元、年增14.2％ 創同期新高

力士營收／陸系終端需求掀搶貨潮 挹注2月淡季出貨暢旺

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。