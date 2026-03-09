全家營收／2月年增14.24%、創同期新高 累計前二月亦創同期最佳

全家（5903）9日公告2月合併營收88.13億元，較去年同期成長14.2％，創史上最強2月。累計前二月營收181.89億元，較去年同期成長9.7％，亦是同期最佳紀錄。截至2月月底，全家總店舖數達4,463家。

綜觀全家今年2月營運表現，主要受惠持續展店、春節節慶連假，今年春節假期長達9天，精準掌握年節需求提前展開布局，福袋、年節禮盒、年菜等相關業績皆有10~30%成長的好表現，輔以連假期間天氣晴暖穩定，帶動返鄉出遊人潮活絡，整體買氣上揚，其中一般商品的業績成長超過一成五，整體業績穩定向上。

2月泛鮮食成長部分，看準民眾返鄉移動、團聚出遊「分享商機」，會員APP推出「春節數位紅包」功能，可將個人隨買跨店取商品透由社群轉贈親友，旗下外送自取平台FamiNow同推Let's Café分享壺販促優惠，滿足歡聚分享、暢飲需求，有效帶動咖啡、茶飲成長近二成。天氣穩定，出遊方便帶著走的蒸箱包子、茶葉蛋買氣不斷，開運便當亦有成長一成五好表現；Fami!ce霜淇淋則於春節期間推出「贅澤巧克力」、「北海道哈密瓜」雙口味，業績成長超過五成。

一般商品部分，主要受惠春節九天連假氣溫溫暖因素下，推升飲料、果子及冰品分別有一至四成的亮眼表現，而在走春拜年出遊人潮湧現下，點心零食及福袋業績則成長二至三成，禮盒更有成長近七成的好表現。

瞄準2月22日貓之日節慶寵物商機，規劃「全家貓之日」寵物系列活動，透過「毛茸茸貓咪主題店」引爆網路話題討論，並推出「貓系烘焙」新品、寵物貨架商品優惠及話題限定商品「貓咪制服」，策略奏效，相關品群成長超過四成。

展望3月營運，天氣漸暖，春季應景鮮食新品陸續上市，全家表示，3月底會員點數到期將推出多元兌點優惠活動，可望成為活絡會員、驅動營收的動能。