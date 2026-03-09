快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

聽新聞
0:00 / 0:00

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

近期中東局勢升溫使供應鏈加速重組，原為紡織熱點的埃及，除地緣風險升高外，在122關稅調整後，對美關稅由原先10%調升至15%，競爭力明顯下滑，客戶開始考慮其他產區分散風險。振大說明，公司主要生產基地馬達加斯加產區，受惠於AGOA進口稅(Duty)免稅，能為客戶節省15%至32%進口稅，在122關稅新制實施後，相較之下，馬島更因其低關稅、低薪資及低政治風險的優勢下，成為多數客戶轉單首選，是目前最有競爭力的成衣產區。

此外，公司馬島產區的ESG新廠預計第3季完工投產，吸引新客戶主動洽談合作，2027至2028年可望進入放量成長階段。主要客戶則因線上消費趨勢確立及運動休閒通路服飾需求成長，訂單動能可望持續放大。

法人指出，在關稅優勢、地緣風險移轉及供應鏈重組下，振大的產地優勢與客戶成長動能持續發酵，營運規模與獲利能力將明顯提高。

地緣風險 營收

延伸閱讀

全家營收／2月88.1億元、年增14.2％ 創同期新高

南寶營收／2月14.78億元、年減14.7% 前兩月累計34.43億元創同期次高

力士營收／陸系終端需求掀搶貨潮 挹注2月淡季出貨暢旺

景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。