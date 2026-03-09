南寶營收／2月14.78億元、年減14.7% 前兩月累計34.43億元創同期次高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南寶（4766）9日公告2月合併營收14.78億元，年減14.7%；前兩月累計營收34.43億元，年減2.05%，創同期次高。

南寶表示，2月單月營收年減，主因為今年農曆春節假期落在2月，受假期影響所致。不過，在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，2026年累計前兩月營收創下同期次高。

展望2026年，南寶指出，隨鞋材業務可望重回成長軌道，以及持續拓展新產品與應用下，營收可望持續創高。此外，南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣轉趨保守，和過往同期相較客戶拉貨力道稍弱。然而，今年在匯率、關稅、消費景氣等變數逐漸減退下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，非台資鞋廠的訂單份額穩步提升，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求放緩，然而南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率（ROE）20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

此外，國際永續評比機構標普全球（S&P Global）於2月發布2026年永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），南寶繼去年後，再度獲選列入年鑑會員，展現南寶對於永續發展的高度承諾與卓越表現。

南寶指出，公司重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為公司的核心競爭力之一，南寶也宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶表示，將持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求穩固的競爭優勢。

半導體 營收

