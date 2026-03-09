冠星財報／2025年獲利年增逾三倍、EPS 7.73元 每股擬配息4元

冠星-KY（4439）9日召開董事會，會中通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠於越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元大關，年增29.3%，稅後盈餘2.94億元，年增345.5%，EPS 7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

冠星2025年營運表現穩健，儘管面對全球貿易關稅波動等外部挑戰，公司仍透過優化生產配置與成本控管，將全年毛利率穩定維持在18%的水準。董事會亦決議，為回饋股東長期支持，擬每股配發現金股利4元，配發率達52%，以今日收盤價90.7元估算，股息殖利率4.4%。

為貫徹長期成長戰略，董事會同步通過增資成衣廠美金260萬元的投資案。此舉象徵冠星正式由單一布料供應商，加速轉型為「垂直整合一站式服務」的供應鏈夥伴。透過向下游成衣製造端的策略性延伸，冠星將能更精準地對接品牌客戶需求，並藉由全產業鏈的資源配置，強化市場競爭門檻與產品附加價值。

展望2026年，冠星對營運前景持樂觀態度。隨著越南廠產能利用率進一步提升，加上垂直整合戰略帶來的協同效應，公司預期今年的成長力道將更甚於去年。

冠星指出，在全球供應鏈趨於碎片化的背景下，具備跨國生產彈性與垂直整合能力的廠商將更具優勢。公司將持續發揮越南生產基地的成本與區域貿易優勢，積極深化與國際品牌客戶的合作關係，力求2026年再創營運高峰。