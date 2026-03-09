快訊

冠星財報／2025年獲利年增逾三倍、EPS 7.73元 每股擬配息4元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

冠星-KY（4439）9日召開董事會，會中通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠於越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元大關，年增29.3%，稅後盈餘2.94億元，年增345.5%，EPS 7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

冠星2025年營運表現穩健，儘管面對全球貿易關稅波動等外部挑戰，公司仍透過優化生產配置與成本控管，將全年毛利率穩定維持在18%的水準。董事會亦決議，為回饋股東長期支持，擬每股配發現金股利4元，配發率達52%，以今日收盤價90.7元估算，股息殖利率4.4%。

為貫徹長期成長戰略，董事會同步通過增資成衣廠美金260萬元的投資案。此舉象徵冠星正式由單一布料供應商，加速轉型為「垂直整合一站式服務」的供應鏈夥伴。透過向下游成衣製造端的策略性延伸，冠星將能更精準地對接品牌客戶需求，並藉由全產業鏈的資源配置，強化市場競爭門檻與產品附加價值。

展望2026年，冠星對營運前景持樂觀態度。隨著越南廠產能利用率進一步提升，加上垂直整合戰略帶來的協同效應，公司預期今年的成長力道將更甚於去年。

冠星指出，在全球供應鏈趨於碎片化的背景下，具備跨國生產彈性與垂直整合能力的廠商將更具優勢。公司將持續發揮越南生產基地的成本與區域貿易優勢，積極深化與國際品牌客戶的合作關係，力求2026年再創營運高峰。

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

