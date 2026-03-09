快訊

建新營收／2月年減11.08％ 仍為歷年同期次高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

建新（8367）公布2026年2月營收2.25億元，適逢農曆春節、228連續假期致使工作天數較少，2月年減11.08％，仍為歷年同期次高。

累計2026年1至2月營收4.94億元，較去年同期持穩，同步改寫歷年同期次高記錄。

建新表示，第1季向為傳統淡季，隨著工作天數回復正常，加上自動/傳統裝卸、倉儲等業務客戶需求熱絡，助力整體營運成長動能。

展望2026年第1季，建新有望創造港區物流與倉儲需求仍具成長空間，憑藉建新長期深耕港區物流服務，提供五大業務整合服務，形成完整的一條龍物流解決方案。另一方面，建新於台北港推動之新科智慧物流園區第一期倉庫工程預計於第2季正式投入營運，未來將可承接更多高科技與高附加價值貨品之儲運需求，創造未來營運具備良好成長潛力。

營收 台北港

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

台航財報／2025年獲利13.3億元、年增3.3% 每股賺3.18元

台航（2617）公布2025年財報，合併營收43億元，年減2.3%；營業毛利約新台幣17.9億元，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明海運（2609）股利收入挹注，稅後純益達13.3億元，年增率3.3%，EPS 3.18元，略優於去年。

鈺齊營收／2月10.18億元、年增8.1%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）9日公布2月合併營收為10.28億元，月減29.1%、年增8.1%；累計前二月合併營收24.81億元，約與去年同期持平，鈺齊強調，若以美元計，則年增4.2%。

陽明營收／2月124.43億元 月減9.58%、年減15.32%

陽明海運（2609）2月單月營收為124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少22.51億元，減幅為15.32%。本期營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

雄獅（2731）旅行社9日公布2月營收，首度單月站上30億元大關，營收達32.87億元，較去年同期成長9.56億，年增41.04%。受惠於今年農曆春節假期長達 9 天且完整落在 2 月份，以及228連假等因素，帶動出國及國內旅遊需求集中爆發，單月營收改寫歷年單月新高紀錄。

長榮營收／2月271.39億元 月減14.92%、年減20.72%

長榮（2603）海運今日公告2月份合併營收，由於2月營運天數較少，且受春節長假後工廠持續復工影響，單月合併營收271.39億元，較上月減少47.6億元，月減幅度為14.92%，相較去年同期則減少70.95億元，減幅20.72%；本年累計合併營收為590.37億元，較去年同期減少174.44億元，年減22.81%。

